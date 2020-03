Manger plus de protéines végétales aiderait à vivre plus longtemps

Manger plus de protéines d'origine végétale et plus de produits laitiers pourrait aider les gens à vivre plus longtemps, selon une nouvelle étude menée par des chercheurs de la Harvard T.H. Chan School of Public Health, à Boston. Les scientifiques ont découvert que ceux qui remplaçaient seulement 5% de leur apport de viande rouge par des protéines végétales diminuaient leurs risques de mourir prématurément de 50%.

On retrouve ces protéines dans les pois-chiches, les lentilles, les haricots, le soja, le tofu, le seitan, les noix, et certaines graines.

L'étude a suivi plus de 37.000 Américains d'un âge moyen de 50 ans, et a découvert que ceux qui mangeaient le plus de protéines végétales avaient 27% de risque de moins de mourir prématurément de toute cause, et 29% de moins d'une maladie cardiovasculaire. Remplacer 2% de leur apport en viande réduisait les risques de 32%.

« Les protéines végétales telles que les noix, les légumes et les céréales complètes contiennent non seulement des protéines, mais aussi d'autres nutriments bénéfiques : des graisses saines, des antioxydants, des vitamines, des minéraux et des produits phyto-chimiques, associés à un plus faible risque de maladies chroniques telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires et certains cancers », a expliqué l'auteur de l'étude, Zhilei Sha.

Et ce n'est pas tout : une autre étude a elle aussi découvert que remplacer une portion de viande rouge par jour avec des plantes ou des produits laitiers réduisait les risques de maladie cardiovasculaire chez l'homme de 47%. Pour réduire les risques de crise cardiaque de 17%, les gens devraient remplacer une portion de viande rouge par jour par des noix ou manger des céréales complètes.