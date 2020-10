Manger deux kiwis par jour booste votre vitalité

Pour être en pleine forme et plein de vitalité, il est recommandé d’avoir du kiwi dans son assiette. Et même plus d’un ! Les scientifiques du département de psychologie de l’Université d’Otago et du Center for Free Radical Research de Christchurch (Nouvelle-Zélande) voulaient savoir si une hausse du taux de vitamine C (ou acide ascorbique) par le biais de fruits entiers ou de comprimés pouvait améliorer les sentiments de vitalité ou de joie de vivre. Pour cela, ils ont réalisé une expérience avec 167 personnes âgées de 18 à 35 ans qui présentaient de faibles taux de cette molécule antioxydante. Les participants ont été répartis au hasard en 3 groupes. Les membres du premier ensemble mangeaient deux kiwis par jour. Ceux du second prenaient quotidiennement un comprimé de vitamine C (250mg) tandis que les individus du troisième avaient un placebo. Chaque groupe a suivi ces consignes pendant 4 semaines. Les participants devaient aussi répondre à un questionnaire sur leur humeur, leur fatigue et leur bien-être tous les quinze jours. Lors de cette rencontre, une prise de sang était effectuée pour mesurer leur taux de vitamine C. Les résultats ont montré que les taux d’acide ascorbique du groupe des fruits et de celui des comprimés sont revenus à la normale en deux semaines. Il n’y a eu aucun effet placebo. En revanche, le fruit présentait un avantage supplémentaire : ceux qui le mangeaient, étaient plus vifs. “Les fruits entiers présentaient un éventail d’avantages plus large. Ils réduisaient la fatigue et amélioraient l’humeur et le bien-être d’un plus grand nombre de personnes que ce que nous avons vu dans le groupe des suppléments. Le comprimé de vitamine C a réduit la fatigue et amélioré dans une certaine mesure le bien-être des individus ayant des niveaux constamment bas de vitamine C. Fait intéressant, les avantages de la consommation de kiwis sont apparus en seulement 2 semaines”, explique le professeur agrégé Tamlin Conner, auteur principal de l’étude. Il n’y a ainsi pas de doute pour les chercheurs, il est recommandé de manger deux kiwis par jour pendant deux semaines pour être en pleine forme. Les aliments entiers comme le kiwi n’augmentent pas seulement le niveau de vitamines C, selon l’article paru dans la revue scientifique Nutrients. Ils apportent aussi d’autres éléments bénéfiques au fonctionnement de l’organisme et du cerveau et même à la bonne humeur. “Par exemple, le kiwi contient de nombreuses vitamines et minéraux supplémentaires qui favorisent la santé et sont également riches en fibres alimentaires, ce qui est bénéfique pour l’intestin. Il existe des liens importants entre l’intestin et la régulation de l’humeur. Cela pourrait expliquer pourquoi le kiwi a été plus bénéfique pour l’humeur que des comprimés de vitamine C”, a ajouté le professeur Pr Tamlin Conner. Ainsi si vous sentez un coup de mou en cette période peu clémente pour les organismes, n’hésitez pas à manger deux kiwis par jour.