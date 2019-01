Manchester City balaye Wolverhampton

Manchester City a grignoté son retard sur le leader Liverpool après sa victoire sans trembler contre Woverhampton (3-0), grâce à un doublé de Gabriel Jesus, lundi soir en clôture de la 22e journée de Premier League.

Au classement, les "Citizens" (53 pts) reviennent à quatre longueurs des "Reds" (57 pts) et semblent avoir définitivement mis derrière eux le passage difficile de la fin décembre, marqué par des défaites contre Crystal Palace et Leicester.

Avec cette troisième victoire de suite en championnat, la cinquième, toutes compétitions confondues, ils ont en effet retrouvé leur forme.

Lundi, les champions d'Angleterre n'ont pas eu autant d'efficacité que lors de leurs deux dernières sorties en coupes, contre les petits Rotherham (7-0) et Burton (9-0), mais ils n'ont pas tremblé une seconde contre les "Wolves", réduits à dix après 20 minutes de jeu. Ils ont eu 75% de la possession, en plus de tirer 21 fois au but...

Mieux pour Pep Guardiola, les Mancuniens ont enfin renoué avec une certaine solidité, eux qui avaient encaissé au moins un but lors des huit journées de championnat précédentes.

Ça n'a pas trainé à l'Etihad Stadium. Avant même de passer les dix minutes de jeu, Laporte a lancé Sané sur la gauche et l'Allemand a trouvé Jesus grâce à un centre tendu.

Le défenseur français Willy Boly n'a pas aidé les "Wolves" dix minutes plus tard, en récoltant un carton rouge pour un tacle mal maîtrisé sur Bernardo Silva (20).

Jesus y est allé de son doublé avant la pause, convertissant un penalty provoqué par Sterling (40).

En fin de match, Coady a dévié dans son but un centre de De Bruyne pour saler l'addition (78).