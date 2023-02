Ligue des champions et Coupe de la Confédération: Le Raja et l’ASFAR, outillés pour franchir le cap

Après le Wydad qui devait affronter vendredi les Angolais de Petro Atletico, c’est au tour du Raja de donner la réplique, ce samedi à 20 heures au complexe sportif Mohammed V de Casablanca, à la formation guinéenne de Horoya Conakry, et ce pour le compte de la troisième journée du groupe C de la Ligue des champions.



Le Raja aura à cœur de conserver son élan victorieux et de conforter son statut de leader à l’issue de la phase aller. Les Verts dominent cette poule et restent sur deux éclatants succès, 5-0 et 3-0 aux dépens respectivement des Ougandais de Vipers à la maison et des Tanzaniens de Simba en déplacement. Une entame de C1 des plus réussies et le Raja est bien outillé pour faire encore mieux et assurer le plus tôt possible sa qualification au tour des quarts de finale.



Les partenaires du revenant Abdelilah Hafidi devront compter sur leur fidèle public qui ne manquera certainement pas de remplir les gradins du stade et de donner de la voix afin que la victoire soit à l’ordre du jour.



Côté effectif, le coach tunisien Moundir Kbaier pourra compter sur pratiquement l’ensemble de ses éléments qui affichent la bonne forme depuis un bon bout de temps et qui sont conscients qu’il ne faudrait pas sous estimer cet adversaire guinéen qui leur avait posé des problèmes de par le passé.



En tout cas pour ce samedi, le Raja dispose de tous les atouts en vue de remporter cette rencontre qui sera sifflée par l’arbitre kényan Peter Kamako, sachant que le deuxième match de ce groupe opposera également samedi (17h00) Vipers à Simba.

En Coupe de la Confédération CAF, l’ASFAR sera, dimanche à 20 heures au complexe Moulay Abdellah de Rabat, à l’épreuve de l’équipe égyptienne de Futures.



Une opposition, certes, difficile mais jouable pour les Militaires, leaders du championnat national et qui aspirent à honorer ce standing en allant le plus loin possible dans cette C2 qui, lors de ces dernières années, réussit fort bien aux clubs marocains avec la RSB double vainqueur du titre.



Après avoir forcé le nul au Caire (2-2) face à l’autre représentant égyptien, Pyramides, et déroulé à la maison devant les Togolais de KARA (5-1), l’ASFAR jouera à fond ses chances et tout prête à croire que le public et la pelouse seront d’un grand apport.

A noter que cette confrontation sera arbitrée par un trio congolais conduit par Jean Jacques Ndala.



M.Bouarab