Ligue des champions de la CAF: L'AS FAR écrase ASKO Kara et passe au second tour

L'AS FAR a largement battu les Togolais d’ASKO de Kara par 7 buts à 0, samedi soir au Grand stade de Marrakech, en match retour du tour préliminaire de la Ligue des champions d'Afrique de football.



Les Militaires se sont imposés grâce aux buts de Khalid Ait Ourkhan (14è), Ismail Ouro Agoro (33è), Ahmed Hamoudane (45+2è, 45+4è), Lamine Diakité (50è) et Anouar Tarkhat (76è, s.p, 90+1è).



Au match aller, joué dimanche dernier à Lomé, l'AS FAR s'était imposée par 1 but à 0. Au prochain tour, les champions du Maroc en titre affronteront l'Etoile Sportive du Sahel, qui a assuré sa qualification pour le second tour après sa victoire (1-0) face au Club sportif constantinois d'Algérie.



Le deuxième représentant du Maroc en C1, le Wydad de Casablanca, exempté du tour préliminaire, jouera le tour suivant contre le vainqueur de la confrontation Génération Foot (Sénégal)/Hafia FC (Guinée).