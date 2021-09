Ligue des champions d'Afrique de football/femmes: L'ASFAR dans le groupe B

L' équipe féminine de l'ASFAR a hérité du groupe B lors du tirage au sort de la phase des groupes de la ligue des champions d'Afrique.



Le tirage au sort, qui a été effectué mercredi au siège de la Confédération africaine de football (CAF) au Caire, a placé l'équipe des FAR aux côtés de Vihiga Queens du Kenya, de Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud et de Rivers Angels du Nigéria. Le groupe A compte, pour sa part, les équipes de Wadi Degla de l'Egypte, l'AS Mande du Mali, Malabo Kings FC de la Guinée équatoriale et Hasaacas Ladies du Ghana.



Les joueuses de l'ASFAR entameront la compétition en défiant l'équipe des Rivers Angels, avant de se mesurer à leurs rivales de Vihiga Queens pour conclure la phase des poules avec la rencontre face au Mamélodie Sundowns.



Le championnat qui se tient pour la première fois, se déroulera en Egypte du 5 au 19 novembre prochain. L'ASFAR participe à cette compétition en tant que vainqueur du championnat marocain féminin, qu'il a remporté 8 fois, aux côtés de 7 titres de Coupe de Trône