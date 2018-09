Ligue des champions : Mercato contrarié pour Paris, ambitieux pour Liverpool

Le Paris SG en rêvait, Liverpool l'a fait : cet été, les Reds ont dépensé sans compter pour se renforcer aux postes ciblés après leur échec en finale de la Ligue des champions, alors que le champion de France a dû revoir ses ambitions à la baisse.

Le PSG, qui se déplace chez les Reds mardi pour son premier match européen de la saison, compte dans ses rangs les deux joueurs les plus chers de l'histoire, le Brésilien Neymar et Mbappé, arrivés à l'été 2017 contre respectivement 222 millions d'euros versés à Barcelone et 180 millions d'euros, dont 45 de bonus, promis à l'AS Monaco.

En contraste, l'été 2018 du club de la capitale a été morose. Bien lancé par l'arrivée de la superstar Gianluigi Buffon, il n'a ensuite vu débarquer que des seconds couteaux, le néo-international allemand Thilo Kehrer, le latéral gauche bis du Bayern Munich Juan Bernat, et l'ancien attaquant de Stoke Eric Maxim Choupo-Moting.

Contraint par le fair-play financier de l'UEFA, qui impose aux clubs engagés en compétitions européennes de ne pas dépenser plus qu'ils ne gagnent par leur activité propre, le PSG a en effet surtout tenté de dégraisser son effectif, transférant par exemple son ancien joyau Javier Pastore à l'AS Rome ou prêtant Kevin Trapp, Giovani Lo Celso ou Grzegorz Krychowiak.

Si la balance des transferts a été positive cet été, le champion de France n'apparaît pas renforcé sur le plan sportif. L'entraîneur Thomas Tuchel a d'ailleurs livré son verdict sur RMC Sport en début de semaine dernière: il n'est "pas satisfait à 100%" par le mercato parisien.

"Ce n'est pas un secret qu'on cherchait un N.6, on cherchait un remplaçant à Thiago Motta. (...) On n'a pas réussi malheureusement, on a manqué de temps sur la fin." C'est un problème récurrent au PSG, en quête de l'oiseau rare depuis plusieurs intersaisons déjà et qui aurait pu être résolu si le club avait concrétisé le transfert de l'ancien Monégasque Fabinho lors de l'intersaison 2017.

Encore en raison des limites imposées par le fair-play financier, le "deal" n'avait pas été conclu et ce sont finalement les rangs de Liverpool que l'élégant milieu brésilien est venu renforcer.

Car le mercato des Reds cet été est l'exact contraire de celui du PSG: les carences ont été comblées et l'effectif renforcé. Le gardien de Liverpool qui a failli lors de la finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid, Loris Karius, a été exfiltré vers Besiktas et remplacé par le solide Brésilien Alisson Becker, un temps gardien le plus cher de l'histoire (72,5 MEUR).

Le groupe ne semblait pas suffisament étoffé pour être compétitif dans la très indécise Premier League comme en Ligue des champions? Le Suisse Xherdan Shaqiri est arrivé de Stoke City et Fabinho de Monaco, en même temps que le Guinéen de Leipzig Naby Keita, dont le transfert avait été arrangé l'été précédent.

"Les propriétaires de Liverpool croient tellement en Jürgen Klopp qu'ils sont prêts à investir davantage dans le club", confiait avant la finale la saison dernière à l'AFP Raphael Honigstein, auteur de "Bring the noise", une biographie fouillée du coach des Reds.

A Paris, son successeur sur le banc du Borussia Dortmund Thomas Tuchel bénéficie aussi de la confiance de ses dirigeants. Mais la marge de manoeuvre financière des deux clubs n'est pas la même, Liverpool ayant notamment vendu à Barcelone le Brésilien Philippe Coutinho pour 160 M EUR quelques années après avoir cédé Luis Suarez contre plus de 80 millions d'euros en 2014. Et pouvant surtout s'appuyer sur la manne des droits TV du foot anglais (plus de 160 millions d'euros la saison dernière).