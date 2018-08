Ligue des champions : Les grosses écuries toujours en lice

Cinq des huit quarts de finaliste de la Ligue des champions Total 2018 sont désormais connus. A l'Espérance de Tunis, l'Etoile du Sahel de Sousse et le Tout-Puissant Mazembe de Lubumbashi sont venus s'ajouter à l'issue de la 5e journée de la phase de poules les Cairotes d'Al Ahly et les Marocains du WAC de Casablanca, tenants du titre. Rien que du beau monde puisque ces cinq clubs totalisent, ensemble, 18 couronnes continentales en 53 éditions. Ils pourraient être rejoints lors de la dernière journée par les Sud-Africains des Mamelodi Sundowns, couronnés il y a deux saisons, et par le MC Alger ou l'ES Sétif, les deux clubs algériens évoluant dans la même poule.

Al Ahly a fait le plus difficile en allant gagner à Radès, le terrain de jeu de l'Espérance. Un seul but, celui de l'attaquant marocain Walid Azarou, a suffi aux hommes de Patrice Carteron pour marquer les points nécessaires et prendre la première place du groupe A. Ce succès en Tunisie n'est pas vraiment une surprise. Depuis 2012, c'est la quatrième victoire des Cairotes sur la pelouse de Radès face aux "Sang et or".

Le WAC, chez lui, à Casablanca a réalisé le service minimum devant les Sundowns. Le but d'Anas El Masbahi, à l'heure de jeu, lui a apporté les trois points décisifs. Les Sud-Africains ont réalisé la mauvaise opération du jour puisqu'ils occupent la troisième place du groupe C, dépassés par le Horoya AC, vainqueur à Conakry de l'AS Togo-Port. C'est sûr qu’il y aura de l'ambiance le 28 août à Pretoria pour soutenir les "Brésiliens" face aux Guinéens qui doivent prendre au moins un point.

L'exploit du jour est à mettre à l'actif de l'attaquant de Zesco United, Lazarous Kambole. L'international zambien a marqué trois buts, ce qui n'est pas banal, mais ces trois buts, il les a marqués en cinq minutes entre la 39e et la 44e minutes. Un hat-trick dans ces conditions est peut-être inédit dans la compétition. En tout cas, il permet à Zesco de rester dans la course à la qualification puisque, avec ses cinq points, le club passe au troisième rang du groupe D. Toutefois, Primeiro de Agosto, qui le précède d'une longueur après son nul à Sousse sur la pelouse de l'Etoile du Sahel, aura l'avantage de recevoir les Swallows le 28 août et le sursaut des Zambiens risque fort de rester sans suite. A noter que Lazarous Kambole, qui totalise désormais six buts dans la compétition, pourrait quitter prochainement son club pour rejoindre soit Orlando Pirates, soit Kaizer Chiefs. Il en était sérieusement question ces derniers jours en Afrique du Sud.

Enfin le groupe B nous promet une belle empoignade lors de la dernière journée puisqu'ils sont trois clubs à totaliser le même nombre de points, loin derrière le TP Mazembe qui, tranquille, a livré le service minimum à Sétif. Tout se jouera lors du derby algérien entre le Mouloudia d'Alger et l'Entente de Sétif et lors du déplacement des Marocains d'El Jadida à Lubumbashi. Dimanche soir El Jadida, chez lui, s'est imposé devant le MC Alger grâce à deux buts, un dans chaque période, de Bilal El Megri et de l'attaquant tanzanien Simon Happygod Msuva. Si au soir de la 6e journée les Marocains et le MC Alger ont le même nombre de points, c'est El Jadida qui passera. En revanche si c'est Sétif, El Jadida sera éliminé.

Rendez-vous donc le mardi 28 août pour connaître les noms des trois derniers qualifiés pour les quarts de finale.