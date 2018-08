Ligue des champions : Le WAC vise la qualification à Casablanca bien avant la virée à Lomé

Le WAC donnera la réplique, ce soir à partir de 19 heures au Complexe sportif Mohammed V à Casablanca, à son homologue sud-africain, Mamelodi Sundowns, pour le compte de la cinquième journée de la phase de poules (groupe C) de la 22ème édition de la Ligue africaine des clubs champions.

Un match combien important pour les Rouges, tenants du titre, qui en cas de victoire, baliseront dès cette manche leur chemin pour le tour des quarts de finale. Avec 8 points au compteur, les Casablancais comptent trois longueurs d’avance sur leur adversaire du jour. Ce dernier partage la seconde place avec l’équipe guinéenne du Horoya Conakry qui accueillera également ce vendredi l’AS Port du Togo qui ferme la marche (3 pts).

Ce sera sous la conduite d’Abdelhadi Sektioui, coach qui traîne une longue expérience sur la scène nationale et qui aura à cœur de réussir pleinement son entrée en matière au niveau continental. La mission est bien loin d’être une simple sinécure face à un gros calibre du football africain, lauréat de la C1 en 2017, mais le WAC dispose de tous les atouts en vue de franchir ce cap. Et les propos tenus par les joueurs wydadis versent dans le sens d’un optimisme mesuré. C’est le cas notamment de Mohamed Nahiri qui s’est dit confiant quant à l’issue de cette partie, ajoutant que le groupe aguerri du WAC ne ménagera aucun effort pour atteindre l’objectif escompté.

Bien entendu, le WAC, qui vient de renforcer ses rangs par le recrutement de l’attaquant nigérian Gabriel Okechukwu, sera soutenu par son public qui ne manquera pas de se déplacer en masse, sachant que le comité d’organisation a mis en vente 40.000 billets, et ce depuis mardi jusqu’à jeudi la veille de ce match sifflé par un trio d’arbitrage algérien conduit par Mehdi Abid Charef secondé par Abdelhak Etchiali et Nabil Bounoua.

Pour rappel, et après quatre manches, le WAC, comme précité leader, avait entamé sa campagne africaine par un nul en déplacement aux dépens de Mamelodi Sundowns (1-1), puis une victoire à domicile devant l’AS Port par 3 à 0. Lors de la 3ème journée, les partenaires d’Ismail El Haddad ont forcé l’issue de parité à Conakry face au Horoya (1-1), avant de prendre le meilleur at home sur ce même Horoya par 2 à 1, dernier match de Faouzi Benzarti à la barre technique des Rouge et Blanc.

Le sixième match du WAC, l’ultime de cette phase de poules, sera à Lomé le 28 courant contre l’AS Port.

Hormis le Wydad, le football national est représenté en cette Ligue des champions 2018 par le DHJ qui recevra, samedi au stade El Abdi à El Jadida, le Mouloudia d’Alger (5ème journée du groupe B).