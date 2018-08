Ligue des champions : Le WAC in, le DHJ out

A l'issue de la phase de poules et des 48 rencontres de la Ligue des champions, on peut dresser un premier bilan.

- Al Ahly, octuple champion d'Afrique, a réalisé la meilleure performance en totalisant 13 points. Pourtant, son départ a été catastrophique avec un seul point à l'issue des deux premières journées. Ensuite, les Diables rouges ont enclenché la vitesse supérieure, signant quatre succès d'affilée.

Suivent, avec 12 points chacun, le TP Mazembe, vainqueur du groupe B, le WAC de Casablanca, vainqueur du groupe C, et l'Etoile du Sahel, victorieuse du groupe D.

L'Espérance pointe en cinquième position avec 11 points, précédant le Horoya AC et le Primeiro de Agosto de 2 points. L'Entente de Sétif n'a récolté que huit points sur un total de 18 points.

- Le TP Mazembe, le Wydad de Casablanca et l'Etoile du Sahel ont réalisé un sans-faute en n'ayant concédé aucune défaite. Tous les autres clubs n'en ont connu qu'une seule, à l'exception l’Entente de Sétif, battue deux fois en six matches.

- Deux clubs ont réussi à prendre la tête de leur groupe dès la première journée et à ne jamais la quitter. Il s'agit du TP Mazembe (gr.B) et de l'Etoile du Sahel (gr.D). Le WAC (gr.C) a pris les commandes à la 2e journée et Al Ahly (gr.A) ne s'est installé en pole position qu'à la 5e journée

- Les clubs les plus efficaces ont été le TP Mazembe et l'ES Sahel avec 10 buts. Suivis par Al Ahly (9), l'Espérance et le WAC (8), Horoya et Sétif (7) et Primeiro de Agosto (6).

- La défense la plus vigilante a été celle du WAC Casablanca avec seulement 2 buts encaissés. Viennent ensuite celles du TP Mazembe, de l'Espérance et de l'ES Sahel (4), d'Al Ahly et du Primeiro de Agosto (5). Ferment la marche Horoya (7) et surtout l'ES Sétif avec 9 buts.

- Six équipes ont une différence de buts positive, ES Sahel, Mazembe et WAC (+6), Al Ahly et Espérance (+4), Primeiro de Aosto (+1). Horoya est à 0 et Sétif à -2.

- Au total on a enregistré 22 victoires à domicile (gr.A 7; gr.B 4; gr.C 6; gr.D 5); 9 nuls (gr.A 3; gr.B 3; gr.C 1; gr.D 2); et 17 victoires à l'extérieur (gr.A 2; gr.B 5; gr.C 5; gr.D 5)

- 100 buts ont été inscrits au cours des 48 matches de la phase de poules (gr.B 27; gr.D 26; grC 24; gr.A 23) soit une moyenne de 2 buts par match.

- 6 des huit quarts de finalistes sont d'anciens champions, Al Ahly (8 titres), TP Mazembe (5), ES Sétif, Espérance, WAC Casablanca (2), Etoile du Sahel (1). Seuls le Primeiro de Agosto et Horoya n'ont jamais remporté le moindre titre continental.

- Tous les vainqueurs de la Ligue des champions depuis 2005 se retrouvent cette année en quarts de finale à l'exception des Mamelodi Sundowns, vainqueurs en 2016, éliminés par le Horoya de Conakry après avoir concédé un nul vierge lors de la dernière journée. La chute des Sud-Africains peut être considérée comme la seule surprise aux côtés de celle des Zambiens de Zesco United.

- Notons enfin que 6 pays ont encore un représentant en quart de finale, l'Algérie, l'Angola, l'Egypte, la Guinée, le Maroc et la RD Congo. Mais la Tunisie fait mieux. Ses deux clubs sur la ligne de départ, l'Espérance et l'Etoile du Sahel sont toujours en course, ce qui n'est pas une surprise.

Source : cafonline.com