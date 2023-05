Ligue des champions Le WAC “in ” , le Raja “ out of Africa ”

Fortunes diverses pour le Wydad et le Raja en Ligue des champions. Les Rouges pourront continuer l’aventure après avoir franchi, vendredi à domicile, le cap des quarts de finale aux dépens de la formation tanzanienne de Simba après recours aux tirs au but (1-0, 4-3), tandis que les Verts ont vu leur parcours stoppé net, samedi devant leur public au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca, par le club égyptien d’Al Ahly (0-0).



Le WAC est en droit de se targuer de sa parfaite opération, même si la qualification a été arrachée dans la douleur. Le Wydad avait à remonter le handicap du but du match aller, ce qu’il a pu faire suite à une réalisation de Bouly Junior à la 25ème minute. Pour ce qui est de la suite des débats, les tenants du titre, même poussés par leurs supporteurs, s’étaient montrés incapables de faire la différence, puisque les réelles occasions se comptaient sur le bout des doigts.



Fort heureusement que lors de la séance des tirs au but, les joueurs wydadis étaient mieux appliqués que leurs homologues d’en face qui ont vu deux de leurs tirs interceptés par l’excellent Youssef Moutii, bien parti pour gagner ses galons de titulaire.



A l’issue de cette confrontation sanctionnée par une huitième présence d’affilée du WAC au dernier carré de la C1, un record, le coach du club, l’Espagnol Juan Carlos Garrido, tout de même critiqué pour ses options tactiques, a fait savoir que « l’important est la qualification en dépit du fait que l’équipe a mal joué et qu’il faudrait remédier à cela le plus tôt possible».

Au tour des demi-finales, le WAC accueillera le 12 mai les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns, tombeurs en aller (4-1) et au retour (2-1) des Algériens de Chabab Belouizdad.



Comme précité, si la campagne continentale se poursuit pour le Wydad qui entretient l’espoir légitime de défendre son titre, ce n’est point le cas du Raja, sorti par le National du Caire, suite à son match nul, sachant qu’à l’aller, il s’était incliné sur le score de deux à zéro.

Les Verts ont montré leurs limites une fois se trouvant face à un sérieux adversaire du fait qu’au cours de la phase de poules, ils ont eu à en découdre avec des équipes qui ne sont pas cataloguées parmi les grosses cylindrées du continent.



Contre Al Ahly, le Raja n’a pas manqué d’envie mais il a surtout manqué de solutions pour débloquer la situation. Les Cairotes, sans avoir besoin à trop se dépenser, ont su gérer les péripéties de la rencontre, marquée par un penalty raté par le Rajaoui Yousri Bouzok.



A l’instar de la précédente édition et toujours face à ce même Ahly, le Raja quitte la C1 dès les quarts de finale, deuxième tableau manqué après le championnat local. Ce qui est fait pour attiser davantage le climat de tension et la sortie sur le champ du président du club Aziz El Badraoui pour démentir l’info de sa démission ne devrait pas occulter le fait que ça va mal dans la demeure.



Si la première demi-finale s’annonce « show », il en sera de même pour la deuxième qui aura pour protagonistes des habitués du rendez-vous : Al Ahly et l’Espérance de Tunis qui a éliminé l’autre représentant du football algérien, la Jeunesse de Kabylie (1-1 au retour et 1-0 à l’aller).



Mohamed Bouarab