Ligue des champions : Le Raja accède à la phase de groupes

Le Raja de Casablanca (RCA) s'est qualifié samedi pour la phase de groupes de la Ligue des champions africaine de football en s'imposant face aux Libériens du LPRC Oilers (2-0), au complexe sportif Mohammed V, en match retour du deuxième tour préliminaire.



Les deux réalisations de la rencontre ont été signées Mahmoud Benhalib (7e) et Oussama Soukhane (26e). Au match aller, disputé il y a une semaine au Grand stade de Marrakech, les Verts l'avaient emporté sur le même score (0-2).



Au titre du même tour, le Wydad de Casablanca, qui s'est incliné par 1 but à 0 en match aller, devait affronter dimanche les Ghanéens de Hearts of Oak au complexe sportif Mohammed V. Les deux représentants du football marocain dans cette compétition avaient été exemptés du premier tour préliminaire.



Par ailleurs, en Coupe de la Confédération et toujours pour le compte des matches retour du second tour préliminaire, les deux représentants du football national, la RSB et l’ASFAR, devaient affronter hier respectivement les équipes tunisienne de l’US Ben Guerdane à Berkane et algérienne de la Jeunesse Sportive de Kabylie à Tizi Ouezzou.



A l’aller, la RSB s’est imposée par 1 à 0, alors que c’est sur ce même score que l’ASFAR s’est inclinée devant la JSK.