Ligue des champions : Le Raja à l’assaut du Tout Puissant Mazembe

La Ligue des champions d’Afrique reprendra ses droits en cette fin de semaine avec la programmation des rencontres des quarts de finale aller. Ainsi, ce soir à partir de 20 heures au Complexe sportif Mohammed V à Casablanca, le Raja croisera le fer avec un sacré morceau, le TP Mazembe de la RD. Congo, quintuple lauréat de cette épreuve.

Une première manche à domicile qui s’annonce difficile mais jouable pour des Verts qui ont pu récupérer leurs cadres blessés, à commencer par Mohcine Mitwalli et Abdelilah Hafidi, ce dernier qui vient de rempiler pour trois nouvelles saisons avec le club.

La présence des éléments clés ne peut être que d’un bon apport pour le Raja face à un coriace adversaire pas prêt du tout à lâcher du lest à l’issue de ce first acte. C’est au staff technique du club casablancais, qui n’a pu atteindre ce stade avancé de la compétition depuis quinze ans, de trouver un schéma tactique susceptible de débloquer la situation, d’autant plus que l’équipe au complet est outillée pour atteindre cet objectif.

Ça ne sera pas une mince affaire, mais ça promet une confrontation qui devra se jouer sur les petits détails. Les joueurs du Raja qui ont eu droit à toute une semaine en vue de préparer ce match se disent décidés à bien négocier ce cap et comptent sur le soutien de leur public qui, comme à l’accoutumée, se déplacera en grand nombre pour donner de la voix et meubler l’intégralité des gradins du Complexe Mohammed V.

Un match particulier pour le Congolais du Raja Ben Malongo qui retrouvera ses ex-partenaires du TP Mazembe mais en tant que professionnel, celui-ci tâchera d’être au point et ne ménagera aucun effort pour contribuer à une victoire qui permettra au Raja d’aborder le match retour le 7 mars prochain à Lubumbashi dans de bonnes dispositions.

A noter que le match de ce soir, sifflé par l’arbitre zambien Janny Sikazwe, sera le troisième face-à-face entre le Raja et le Tout Puissant Mazembe. Les deux clubs s’étaient affrontés en Ligue des champions, édition 2002, lors de la phase de poules avec une victoire pour chacun : Les Congolais l’ont emporté à domicile par 2 à 0 et les Marocains avaient répliqué au retour en s’imposant sur la marque de 1 à 0.

En plus du match Raja-TP Mazembe, le bal des quarts de finale aller sera ouvert ce vendredi à 17 heures par la rencontre qui opposera le Zamalek d’Egypte à l’Espérance de Tunis, match qui survient quelques jours après l’affrontement à Doha entre ces deux clubs pour le compte de la Super coupe d’Afrique remportée par les Cairotes, avec une distinction de l’ex-Wydadi Achraf Bencharki auteur d’un doublé (3-1).

Ce tour devra se poursuivre samedi avec la tenue des deux derniers matches. Le premier prévu à 17 heures aura pour acteurs Al Ahly d’Egypte et Mamelodi Sundowns d’Afrique du Sud, alors que le second mettra aux prises, à partir de 20 heures au Complexe Mohammed V, le Wydad de Casablanca et l’Etoile du Sahel de Tunisie.