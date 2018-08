Ligue des champions : L’Ajax accroché

Benfica a rempli son contrat en s'imposant face à Istanbul face au Fenerbahçe (1-0) tandis que l'Ajax d'Amsterdam a été tenu en échec par le Standard de Liège (2-2), mardi lors de la première partie des matches aller comptant pour le troisième tour de qualification de la Ligue des champions.

Lors de la plus belle affiche du 3e tour préliminaire, les Portugais ont dominé les Turcs grâce à un but de Franco Cervi à la 69e minute. Ces deux clubs ont terminé deuxièmes de leur championnat national respectif la saison passée.

L'Ajax, de son côté, peut, lui, nourrir des regrets: les hommes d’Erik Ten Hag dominaient leur affaire lors de la première période, menant rapidement 2-0. Mais, au retour des vestiaires, ils ont vu revenir les Belges, d'abord sur une action de Mehdi Carcela (67) avant que Renaud Edmond n'égalise sur penalty dans les arrêts de jeu (90+4).

L'Etoile Rouge de Belgrade a lui aussi fait match nul face aux Slovaques de Trnava (1-1), de même que le Dynamo Kiev face au Slavia Prague (1-1).

Mercredi, les Ecossais du Celtic de Glasgow et les Russes du Spartak Moscou devaient affronter respectivement les Grecs de l'AEK d'Athènes et du PAOK Salonique. Le troisième match programmé mercredi devait opposer les Autrichiens de Red Bull Salzbourg aux Macédoniens de Shkëndija.

Les qualifiés du 3e tour préliminaire (matches retour le 14 août) disputeront les barrages, dernière étape avant la phase de groupes de la Ligue des champions.



Matches joués mardi:

Astana (KAZ) - Dinamo Zagreb (CRO) 0 - 2

Qarabag (AZE) - BATE Borisov (BLR) 0 - 1

Malmö FF (SWE) - FC Videoton (HUN) 1 - 1

Slavia Prague (CZE) - Dynamo Kiev (UKR) 1 - 1

Standard Liège (BEL) - Ajax Amsterdam (NED) 2 - 2

ER Belgrade (SRB) - Spartak Trnava (SVK) 1 - 1

Benfica (POR) - Fenerbahçe (TUR) 1 – 0