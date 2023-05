Ligue des Champions: Le Wydad et Mamelodi Sundowns se neutralisent

Le Wydad de Casablanca et l'équipe sud-africaine de Mamelodi Sundowns n'ont pas pu se départager (0-0), samedi au Complexe Mohammed V de Casablanca, en demi-finale aller de la Ligue des Champions d'Afrique de football.



Le match retour est prévu le 20 courant au Loftus Versfeld Stadium de Pretoria. Les deux formations se sont rencontrées 10 fois auparavant. Le Wydad s'est imposé à quatre reprises, Sundowns a remporté trois matches tandis que les autres se sont soldés par des nuls.



Le Wydad, qui a pris le risque de changer d’entraineur à quelques jours seulement de cette demi-finale décisive avec l'arrivée du Belge Sven Vandenbroeck en remplacement de l'Espagnol Juan Carlos Garrido, a bien débuté la rencontre, mais a buté sur une équipe sud-africaine bien en place, armée d’une redoutable ligne offensive.



Les visiteurs ont pourtant trouvé le chemin des filets dès la 10è minute grâce à Peter Shalulile, après un mauvais positionnement de la défense wydadie, mais le but a été refusé après recours à la VAR pour position de hors-jeu. Vainqueurs en 2016, les hommes de Rhulani Mokwena ont réussi par la suite à imposer leur hégémonie sur la partie, tandis que les Casablancais se contentaient de rester sur la défensive.



Juste avant la pause, l’arbitre de la rencontre a expulsé le milieu de terrain de Mamelodi Sundowns Neo Maema (43è). Cette infériorité numérique n’a rien changé dans la physionomie du match, les Sud-africains ont continué à se montrer dangereux, tandis que les coéquipiers de Yahya Jabrane trouvaient d’énormes difficultés à développer leur jeu.



Le Wydad a été près d’ouvrir la marque à deux reprises, par l’entremise de Zouhair El Moutaraji après un mauvais dégagement de la défense (65è) et Hamid Ahaddad, dont la frappe de la tête passe au-dessus de la transversale (87è). Mamelodi Sundowns a fini le match à neuf joueurs après le carton rouge infligé à Marcelo Allende (90+5è).



Dans l’autre demi-finale, Al Ahly du Caire a obtenu une victoire écrasante devant son hôte l’Espérance de Tunis sur le score sans appel (3-0), dans un match disputé vendredi soir au Stade olympique Hammadi Agrebi de Radès (banlieue sud de Tunis). Une large victoire qui permet aux Ahlaouis de mettre un pas en finale avant-même l’explication retour dans une semaine au Caire.



Al Ahly, qui a éliminé le Raja de Casablanca en quart de finale, a fait le déplacement à Tunis avec un effectif au grand complet et restant sur une victoire dans le championnat égyptien devant Pyramids.



Sur le papier, le club cairote avait les faveurs des pronostics. Sur le terrain, les Cairotes n'ont pas mis longtemps pour confirmer leur suprématie. Mais, à vrai dire, les "Sang et Or" qui sont au plus bas de leur forme depuis un certain temps déjà, étaient l’ombre d’eux-mêmes la majeure partie du temps et ce ne sont pas les changements opérés par leur coach, Nabil Maâloul, qui allaient les remettre en scelle.



Pour les Espérantistes, cette lourde défaite à domicile rend leur mission de qualification en finale de la Ligue des champions de la CAF quasi-impossible. La manche retour aura lieu dans une semaine, le vendredi 19 mai à partir de 20h00.