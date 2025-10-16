Ronaldo devient l'unique meilleur buteur de l'histoire des qualifications du Mondial

L'attaquant portugais Cristiano Ronaldo est devenu mardi à 40 ans le meilleur buteur de l'histoire des qualifications de la Coupe du monde de football, en marquant contre la Hongrie ses 40e et 41e buts.



Ronaldo partageait jusqu'à présent le titre de meilleur buteur des qualifications avec le joueur du Guatemala Carlos Ruiz, auteur de 39 buts en qualifications tout au long d'une carrière internationale qui s'est étirée de 1998 à 2016.



Le quintuple ballon d'Or a ouvert le score à la 22e minute de la rencontre, en reprenant dans les six mètres un centre tendu de la droite de Nelson Semedo. Il a doublé la mise sur penalty dans le temps additionnel de la première mi-temps (45+3).



Il a été remplacé à la 78e minute, alors que le Portugal menait 2-1 et pensait tenir son billet pour le Mondial-2026.



Mais le Hongrois Dominik Szoboszlai a douché les espoirs portugais en égalisant dans le temps additionnel (2-2, 90+1) repoussant l'échéance d'une éventuelle qualification portugaise.