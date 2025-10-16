Blessé, Robert Lewandowski incertain pour le Clasico espagnol

L’attaquant polonais du FC Barcelone, Robert Lewandowski, souffre d’une déchirure musculaire au biceps fémoral de la cuisse droite et demeure très incertain pour le Clasico face au Real Madrid, prévu à la fin du mois d’octobre.



"Robert Lewandowski souffre d'une déchirure musculaire au biceps fémoral de la cuisse gauche", écrit le Barça dans un bref communiqué, sans évoquer de durée potentielle d'absence.



L'attaquant polonais de 37 ans, vient ainsi grossir la liste des joueurs indisponibles de Hansi Flick, qui comprend déjà les gardiens Joan Garcia et Marc-André ter Stegen, ainsi que les milieux de terrain Gavi et Dani Olmo.



Le technicien allemand pourrait toutefois enregistrer prochainement les retours de Lamine Yamal et Fermín López, pressentis pour réintégrer le groupe face à Gérone, alors que Raphinha poursuit sa convalescence.