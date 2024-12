Libération de quatre ressortissants français retenus à Ouagadougou depuis décembre 2023 suite à la médiation de SM le Roi

Suite à la médiation de Sa Majesté le Roi, que Dieu L'assiste, Son Excellence Monsieur Ibrahim Traoré, Président de la République du Burkina Faso, a répondu favorablement à Sa demande de libération de quatre ressortissants français, retenus à Ouagadougou depuis le mois de décembre 2023, indique le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.



Cet acte humanitaire a été rendu possible grâce à l'excellence des relations qui lient Sa Majesté le Roi, que Dieu L'assiste, au Président Traoré et aux bonnes relations unissant de longue date le Royaume du Maroc et la République du Burkina Faso, précise le ministère dans un communiqué.