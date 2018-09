Les sanctions de la Commission de discipline de la FRMF

La Commission centrale de discipline de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) s'est réunie mardi 4 septembre et a décidé ce qui suit:

- Amende de 20.000 DH à l'encontre de l'AS FAR après que son public a utilisé les fumigènes, arraché et jeté les sièges vers l'aire de jeu à la fin du match face à l'Ittihad Zemmouri de Khemisset (IZK) comptant pour les 16e de finale de la Coupe du Trône (105 du Code disciplinaire).

- Réparation par l'AS FAR des dégâts causés par son public au stade du 18 Novembre à Khemisset après évaluation des dommages subis (Art, 105 du Code disciplinaire).

- Amende de 20.000 DH à l'encontre du Wydad Athletic Club (WAC) pour utilisation par son public de fumigènes lors du match face au Kawkab Club de Marrakech (KACM) pour le compte des 16e de finale de la Coupe du Trône (Art, 105 du Code disciplinaire).

- Amende de 20.000 DH à l'encontre au Kawkab Club de Marrakech (KACM) pour utilisation par son public de fumigènes lors du match face au Wydad Athletic Club (WAC) pour le compte des 16e de finale de la Coupe du Trône (Art, 105 du Code disciplinaire).

-Suspension de Yassine Houassli, joueur du Chabab Rif Al Hoceima (CRA) pour deux matchs fermes après son expulsion lors du match face au Raja Club Athletic (RCA) comptant pour la première journée de Botola Maroc Telecom D1 (Art, 85 du code disciplinaire).

- Suspension de Amevor Mawouna, joueur du CRA pour un match après son expulsion lors du match face au KAC de Kénitra comptant pour les 16e de finale de la Coupe du Trône (Art, 53-2 du Code disciplinaire).

- Amende de 2.000 DH à l'encontre de l'Olympic club de Khouribga (OCK) après que son équipe a écopé de quatre cartons jaunes lors du match face au Moghreb Athletic Tétouan (MAT) pour le compte de la première journée de Botola Maroc Telecom D1 (Art, 89 du Code disciplinaire).

- Amende de 15.000 DH à l'encontre du MAS pour utilisation par son public de fumigènes lors du match face à l'Union Sportive Sidi Kacem comptant pour la première journée de Botola Maroc Telecom D2 (Art, 105 du code disciplinaire).

- Suspension de M.Abderrazak Aznak, secrétaire général de l'Union Sportive Sidi Kacem pour un match assortie d'une amende de 4.000 DH après son expulsion lors du match face au MAS comptant pour la première journée de Botola Maroc Telecom D2 (Art, 86 du Code disciplinaire).

- Suspension de Jalal Ayadi, joueur du Club Salmi pour un match après son expulsion lors du match face à la Renaissance Athletic Zmamra comptant pour la première journée de Botola Maroc Telecom D2 (Art, 53-2 du Code disciplinaire).

- Suspension de Mohamed Filali, joueur du Rachad Bernoussi après son expulsion lors du match face au Difaâ Hassani d'El Jadida pour le compte des 16ede finale de la Coupe du Trône (Art, 53-2 du Code disciplinaire).

- Amende de 1.500 DH à l'encontre de l'Ittihad Zemmouri de Khemisset (IZK) après que son équipe a écopé de quatre avertissements lors du match face à l'AS FAR comptant pour les 16e de finale de la Coupe du Trône (Art, 89 du code disciplinaire).

- Amende de 1.500 DH à l'encontre du Raja de Beni Mellal après que son équipe a écopé de quatre avertissements lors du match face au KAC de Kénitra pour le compte de la première journée de Botola Maroc Telecom D2 (Art, 89 du Code disciplinaire).

- Amende de 1.500 DH à l'encontre du club Renaissance Athletic Zmamra après que son équipe a écopé de quatre avertissements lors du match face au club Salmi pour le compte de la première journée de Botola Maroc Telecom D2 (Art, 89 du Code disciplinaire).

- Amende de 1.500 DH à l'encontre du Racing Club de Casablanca après que son équipe a écopé de quatre avertissements lors du match face à l'Olympique Dcheira comptant pour les 16e de finale de la Coupe du Trône (Art, 89 du Code disciplinaire).

- Amende de 1.000 DH à l'encontre de Nessma de Settat après que son équipe a écopé de quatre avertissements lors du match face au Rapid club Oued Zem comptant pour les 16e de finale de la Coupe du Trône (Art, 89 du Code disciplinaire).