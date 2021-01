Les risques d’ une portion de nourriture frite

Vous aimez la nourriture frite ? Vousserez alors attristé de savoir qu'une simple portion par semaine augmente les risques d'une maladie cardiaque grave ou d'une attaque,selon des chercheurs de différentes universités chinoises, qui ont découvert que 114g de nourriture frite, soit une portion de frites moyenne, pouvait avoir des implications à long-terme sur la santé. Ils ont pour ce faire mis en relation les données de 23 études réunissant en tout plus d'un million de participants, afin de voir le lien entre maladie cardiovasculaire et consommation de nourriture frite.



Les personnes mangeant une grande quantité de nourriture mauvaise pour la santé avaient un risque de maladie cardiovasculaire grave plus élevé de 28%, un risque de développer une maladie artérielles plus élevé de 22% et un risque de crise cardiaque plus élevé de 37% comparé à ceux qui n'en mangeaient pas régulièrement. Et le risque augmentait de 3%, 2% et 12% respectivement par portion additionnelle de 114g. Les chercheurs pensent ainsi que même si les effets de la nourriture grasse sur l'apparition de problèmes cardiovasculaires n’étaient pas clairs, cela pourrait être dû aux graissessaturées venues des huiles végétales utilisées pour les cuire. Frire la nourriture augmente aussi la production de composés potentiellement toxiques dans l'huile, et le poulet frit ou les patates ont souvent plus de sel, ce qui est mauvais pour la santé.