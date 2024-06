Les retenues des barrages à usage agricole ont atteint 4,16 milliards de m3 à fin mai

Les retenues des barrages à usage agricole ont atteint quelque 4,16 milliards de m3 à la date du 31 mai 2024, contre 4,22 milliards de m3 à la même période de la saison écoulée, avec un taux de remplissage de 30%, a relevé, mardi à Rabat, le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki.



En réponse à une question orale à la Chambre des conseillers sur l'état des cultures de printemps, M. Sadiki a indiqué que le cumul moyen de précipitations a atteint 237 ml jusqu’à présent, soit un niveau similaire de celui de la même période de l’année écoulée (237 ml) et une régression de 33% en comparaison avec la moyenne des trois dernières décennies (355 ml).



Le ministre a noté que les précipitations du mois de mars ont eu "un impact très positif" sur les semis des principales cultures de printemps, notamment celles des pois chiches, du maïs, des tournesols, des haricots secs et les légumes, précisant que la superficie totale cultivée en cultures printanières a atteint jusqu'à présent environ 144.000 hectares, soit 89% de l'objectif programmé (161.000 hectares), rapporte la MAP.



A la fin du mois de mai, les réalisations du programme de légumes de printemps ont atteint 57.000 hectares, soit 83% du programme prévu, a fait savoir le ministre, assurant que la production devrait couvrir les besoins de consommation de la saison estivale.



S'agissant des variétés cultivées, les réalisations montrent que l'oignon est la principale variété avec environ 15.540 hectares, suivi de la pomme de terre (8.807 hectares) et la tomate (4.308 hectares), a indiqué le ministre qui estime que "l'état végétatif des cultures de printemps est actuellement satisfaisant".



Depuis juillet 2023, une série de mesures exceptionnelles ont été mises en œuvre pour atténuer les difficultés des agriculteurs et soutenir le coût de production à hauteur de 10 milliards de dirhams, a rappelé M. Sadiki, précisant que 4 milliards de dirhams ont été alloués au titre de la subvention des engrais azotés, avec 1,47 million de quintaux (49% du programme) au profit de 84.000 bénéficiaires, outre la poursuite de l'octroi d'aides pour l'analyse en laboratoire du sol, de l'eau et des plantes.



Dans ce sens, il a relevé que les semences et les plants de tomates, de pommes de terre et d'oignons ont été subventionnés à hauteur de 50 à 70 % du prix d'achat, soulignant que la superficie cultivée est répartie entre les pommes de terre (60 %), les oignons (33%) et les tomates (7%).