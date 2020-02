Les régimes riches en protéines augmenteraient les risques de crise cardiaque

Les régimes riches en protéines pourraient boucher les artères, ce qui augmenterait de façon significative le risque d’infarctus, selon une étude menée par des chercheurs de la Washington University School of Medicine de St Louis.

Ils se sont penchés sur les régimes riches en graisses, les testant sur des souris. Et, si ces régimes peuvent aider à perdre du poids, ils contribuent aussi à l’accumulation de plaque dans les artères. Or, ces plaques, mélange de graisse, de cholestérol, et de dépôts de calcium, bouchent les artères.

Certaines souris étaient soumises à un régime riche en protéines et en graisses, afin de subir une athérosclérose, tandis que les autres étaient soumises à un régime riche en graisses mais avec un niveau normal de protéines. Les dernières souris, elles, suivaient un régime normal.

Les souris soumises à un régime riche en graisses et en protéines avaient 30% de plaque en plus dans les artères, mais ne prenaient pas de poids, tandis que celles soumises au régime riche en graisse mais au niveau normal de protéines prenaient du poids.

Le docteur Babak Razani, auteur de l’étude, met ainsi en garde contre ses régimes : «Ce sont des recettes pour la crise cardiaque», prévient-il.

«De nombreuses cellules mortes de la plaque la rendent instable, et prête à se fissurer. Et vu que le flux sanguin transite par là, cette force, surtout couplée à une pression sanguine forte, cause énormément de stress aux artères», explique-t-il.