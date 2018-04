Les potentialités touristiques du Maroc présentées à Dubaï

Le salon international “Arabian Travel Market 2018”, qui ferme ses portes aujourd’ui à Dubaï, connaît une participation marocaine remarquable, à travers un pavillon regroupant les différents acteurs et intervenants dans le secteur du tourisme, de l’hôtellerie et du voyage dans le Royaume.

Le directeur du bureau régional de l’Office national marocain du tourisme pour le Moyen-Orient, Mohamed Sadik Chakir, a souligné à cette occasion que le pavillon marocain aménagé sur plus de 220 m2, contre 150 m2 l’année dernière, connaît la participation de 21 promoteurs touristiques de différentes régions du Royaume, représentant des centres régionaux de tourisme, des établissements d’accueil et des agences de voyages.

Dans une déclaration à la MAP en mage de la cérémonie d’ouverture du pavillon marocain, en présence de l’ambassadeur du Royaume aux Emirats arabes unis, Mohamed Aït Ouali, M. Chakir a souligné que ce pavillon qui a été rénové cette année, connaît une grande affluence des visiteurs et suscite l’admiration des participants représentant les différents pays à travers le monde, à la faveur de son esthétique et sa contribution à la mise en avant du cachet culturel et du patrimoine du Royaume.

Il a noté que ce salon constitue une occasion propice pour les centres régionaux du tourisme, les hôtels et les agences de voyages au Maroc de faire connaître les potentialités touristiques dont regorge le Royaume et de présenter les offres et produits du marché touristique marocain, faisant état également de rencontres avec des promoteurs touristiques dans les pays du Golfe en vue de renforcer la coopération, sceller des transactions et échanger les expertises.

A noter que le pavillon marocain à ce salon, le plus grand évènement dédié au voyage et au tourisme dans la région du Moyen-Orient, est encadré par le bureau de l’Office national marocain du tourisme pour le Moyen-Orient, dont le siège se trouve à Abu Dhabi, sous l’égide du ministère du Tourisme, du Transport aérien, de l’Artisanat et l’Economie sociale.

Le salon qui en est à sa 25ème édition, connaît la participation de 2.500 exposants venus des quatre coins du monde, et dont une centaine participent pour la première fois à cette manifestation qui devrait accueillir plus de 40.000 visiteurs.

Le programme de cette édition prévoit plusieurs événements et activités, en particulier, la première conférence des emplois dans le secteur de voyage au profit des étudiants et lauréats des universités, les expositions du marché arabe de voyage et de la technologie de voyage, la Foire internationale du voyage de luxe et l’Académie des agents de voyage.

Au menu figurent également plusieurs séances pour faire la lumière sur le développement qu’a connu le secteur du tourisme et de voyage au Moyen-Orient durant les 25 dernières années et les perspectives pour les 25 prochaines années.

A rappeler que la dernière édition a vu la participation de 2.600 exposants représentant 86 pays, outre la conclusion de transactions d’une valeur globale de 2,5 milliards de dollars.