Les personnes en situation de handicap ne doivent pas être laissées pour compte

La campagne de vaccination anti-Covid-19 n’a même pas encore commencé, que sont d’ores et déjà déplorés des oubliés sur l’échiquier des personnes à risque érigées comme prioritaires. Car à la différence des professionnels de la santé âgés de plus de 40 ans, ceux des autorités publiques et des Forces Armées Royales, considérés à raison comme prioritaires, au même titre que les fonctionnaires de l'éducation nationale de plus de 45 ans et les personnes âgées de plus de 75 ans, on constate, encore une fois, avec amertume, que les personnes en situation de handicap sont les grands oubliés de cette campagne de vaccination. Pourtant, on parle de plus de 1,7 million de personnes, soit l’équivalent de 5,1% de la population légale du Maroc, selon les données du recensement général de la population et de l'habitat livrées par le Hautcommissariat au plan. Et encore, ces chiffres datent d’il y a 16 ans. Une situation que l’on peut décrire poliment comme un doux euphémisme. A dire vrai, cela ne date malheureusement pas d’hier. «Comme pendant le confinement, où aucune directive particulière n’a concerné les personnes en situation de handicap qui ont été tout simplement ignorées. Aujourd’hui, ces dernières ne sont pas non plus citées dans le cadre de la campagne de vaccination», se désole Loubna Chérif Kanouni, fondatrice de l’Amicale marocaine des enfants atteints d’infirmité motrice et cérébrale (IMC). Cette triste réalité a récemment été corroborée par les résultats d’une enquête que l’on doit à l’ONG Handicap International - Humanité & Inclusion. Pour faire court, il en est ressorti qu’une majorité des personnes en situation de handicap interrogées ressentent que la dimension du handicap n’a pas droit de cité dans les mesures et autres décisions prises par les autorités au moment d’enrayer la propagation de l’épidémie du coronavirus. Que ce soit d’un point de vue social, économique ou médical. Bref, on est à mille lieues des préceptes de la Convention des Nations unies sur le droit des personnes en situation de handicap, paraphée par le Maroc. Convention dont le contenu ne laisse aucune place au doute et prend aujourd’hui des allures de camouflet pour le Royaume. Encore faut-il le rappeler, les signataires de cette convention, et donc le Maroc, se sont engagés à «garantir et à promouvoir le plein exercice de tous les droits de l’Homme et de toutes les libertés fondamentales de toutes les personnes handicapées sans discrimination d’aucune sorte fondée sur le handicap». En vertu du principe de non-discrimination, ces personnes doivent bénéficier du soutien de l’Etat. Enfin, sur le papier. A la lumière de ces éléments, comment faut-il interpréter le silence du gouvernement sur le sujet ? Certes, avec uniquement 2 millions de doses du vaccin AstraZeneca livrées jusqu’à présent, l'approvisionnement reste clairement un frein majeur. Mais cela n’empêche pas d’inclure dans le calendrier de vaccination les personnes en situation de handicap, ce qui n’est absolument pas le cas. Or, quand bien même ces personnes représentent-elles de faibles taux de morbidité et de contamination, il n’en reste pas moins qu’elles résident généralement dans des services collectifs et fréquentent par conséquent plusieurs personnes, ne serait-ce que leurs familles ainsi que le personnel qui leur vient en aide et qui doivent également être reconnues comme prioritaires dans cette procédure. A présent, l’urgence de la situation est encore plus prononcée. En cause, le variant britannique du SarsCov-2, dont la contagiosité auprès des enfants s’est révélée plus grande que les mutations qui l’ont précédée. «Pour l'heure, les personnes adultes en situation de handicap, ayant des pathologies comme l'asthme ou d'autres fragilités associées sont considérées comme prioritaires, avec cette nouvelle souche très contagieuse et qui atteint les enfants, ces personnes le deviennent encore plus» avertit, à juste titre, Loubna Chérif Kanouni. Notre interlocutrice, en dépit d’une absence de recul et des essais cliniques inachevés, est favorable à une vaccination, à l’image des parents des personnes en situation de handicap qu’elle accueille dans son centre. Pour la simple et bonne raison que «la vie dans les conditions sanitaires actuelles ne prémunit pas de la Covid. D’autant que les gestes barrières ne sont pas vraiment respectés», regrette-t-elle avant de conclure : «Donc les aléas font qu'il est moins risqué de se faire vacciner que de rester dans une incertitude et à la merci d’un reconfinement qui serait fatal sur tous les plans». Nul doute qu’une campagne de vaccination réussie redonnera un second souffle au pays psychologiquement et économiquement. Mais si cet idéal piétine les droits des personnes en situation de handicap et les renvoie à la marge de la société et des décisions gouvernementales, comme c’est le cas aujourd’hui, aucun vaccin sur terre ne pourra apaiser toutes les angoisses et notamment celles des plus faibles et des plus vulnérables d’entre nous.