Les mots croisés et sudokus pour muscler le cerveau

Les chiffres et les lettres auraient des bienfaits sur notre santé. D'après une étude américaine, les personnes de plus de 50 ans s'adonnant à des jeux d'énigmes auraient en effet un cerveau plus vif que les autres.



Les amateurs de mots croisés, sudokus et autres puzzles auraient un cerveau «plus pointu», selon une étude publiée dans l'International Journal of Geriatric Psychiatry le 16 mai. Les chercheurs de l'Université d'Exeter et du King's College de Londres (Etats-Unis) ont en effet découvert que ces casse-têtes aident à améliorer notre attention, notre raisonnement et notre mémoire, allant jusqu'à abaisser l'âge de notre cerveau.

Au total, plus de 19.000 participants âgés de plus de 50 ans ont été testés pour les besoins de l'étude. Ils ont dû indiquer la fréquence à laquelle ils faisaient des mots croisés ou des sudokus, puis réaliser une série de tests cognitifs. Les scientifiques ont constaté que plus les participants réalisaient d'énigmes, et ce régulièrement, mieux ils accomplissaient les tâches demandées. «Les améliorations sont particulièrement claires dans la vitesse et la précision de leurs performances. Dans certains domaines, ils sont spectaculaires, notamment au niveau de la capacité à résoudre des problèmes», développe dans un communiqué le Dr Anne Corbett, qui a dirigé les recherches.

Les chercheurs ont finalement calculé que les adeptes de petits jeux avaient des fonctions cérébrales équivalentes à celles de personnes de dix à huit leurs cadettes, notamment aux tests évaluant le raisonnement grammatical et la mémoire à court terme. Ces conclusions ne permettent pas de dire que leur pratique réduit le risque de démence. Mais elles confirment «les résultats précédents qui indiquent qu'une utilisation régulière d'énigmes de mots et de chiffres aide notre cerveau à mieux fonctionner plus longtemps», indique le Dr. Anne Corbett.

Cette nouvelle étude fait en effet suite à de précédentes recherches publiées en 2017 par les mêmes auteurs. Ils avaient déjà conclu que se confronter régulièrement à des mots croisés permet de réduire l'âge du cerveau de 10 ans.

L'enquête, réalisée sur une plate-forme en ligne, devrait encore se poursuivre pendant un peu moins de dix ans. « Nous savons que de nombreux facteurs impliqués dans la démence sont évitables. Il est essentiel que nous découvrions les facteurs de style de vie qui font vraiment la différence pour aider les gens », expliquait alors Clive Ballard, professeur de maladies liées à l'âge à l'Université d'Exeter.