Les marchés mondiaux prudents, pris entre géopolitique et inflation américaine

Les marchés financiers ont évolué avec prudence lundi, espérant des avancées sur la guerre en Ukraine, à l'entame d'une semaine riche en données économiques, dont l'inflation américaine qui pourrait peser sur les décisions de politique monétaire de la banque centrale américaine.



Sur les marchés d'actions européens, la Bourse de Londres prenait 0,29% et Milan 0,49% vers 07H25 GMT, Francfort était stable (+0,00%), tout comme Paris (+0,07%).



"A l'approche de la mi-août, les marchés anticipent une semaine particulièrement animée, avec plusieurs événements et publications majeurs susceptibles d'influencer le sentiment de marché", commentent les économistes de Deutsche Bank.



L'indice des prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis, qui mesure l'inflation supportée par les consommateurs, est attendu mardi et "est au cœur de toutes les attentions", poursuivent-ils.



"Si l'inflation est élevée, le scénario d'une baisse de taux de la banque centrale américaine (Fed) en septembre se réduit à néant", commente Stephen Innes, gérant de Spi AM.

Les taux directeurs de la Fed - qui guident le coût du crédit et ont un fort impact sur les marchés - demeurent inchangés depuis décembre, entre 4,25% et 4,50%.



Parmi les autres rendez-vous économiques de la semaine, "aux Etats-Unis, les publications des ventes au détail (vendredi), de la production industrielle (jeudi) et de la confiance du consommateur (vendredi) pourraient faire bouger les lignes", souligne John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement chez Cité Gestion Private Bank.



Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt américain à deux ans évoluait à 3,75%, contre 3,76% à la clôture vendredi. Celui à échéance de dix ans était à 4,26%, contre 4,28%. En Europe, le Bund, rendement de l'emprunt allemand à dix ans, évoluait à 2,66%, après 2,69% vendredi.

Sur le marché des changes, l'euro gagnait 0,17% face au billet vert, à 1,1660 euro pour un dollar.

Lundi, "l'attention devait se porter aussi sur l'Ukraine et sur l'optimisme quant à d'éventuels progrès", commente Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.



Dans le détail, un sommet est prévu vendredi entre Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine en Alaska pour tenter de mettre fin à la guerre en Ukraine déclenchée par Moscou - de quoi aboutir possiblement à un allègement des sanctions visant Moscou.



Volodymyr Zelensky, qui rejette tout accord américano-russe à ses dépens, a exhorté ses alliés européens, également écartés des pourparlers, à adopter une approche commune.



Dans ce contexte, du côté du pétrole, "toute déception sur le front ukrainien pourrait ramener le prix du baril au-dessus de 65 dollars", ajoute l'analyste. Vers 07H20 GMT, le prix du baril de Brent de la mer du Nord lâchait 0,96% à 65,95 dollars et le baril de WTI américain cédait 1,09% à 63,18 dollars.

L'once d'or baissait de 0,95% à 3.365,21 dollars.



Les géants américains des semi-conducteurs Nvidia et Advanced Micro Devices (AMD) auraient conclu un accord avec l'administration Trump prévoyant de reverser 15% de leurs revenus provenant de la vente de puces IA à la Chine, selon des informations de presse parues dimanche.



Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a rencontré le président américain Donald Trump à la Maison Blanche mercredi et a accepté de reverser au gouvernement américain une partie de ses revenus, un arrangement très inhabituel dans le commerce international des technologies, selon des informations publiées dans le Financial Times, Bloomberg et le New York Times.



"Les actions de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) sont perçues lundi comme un indicateur de la réaction du marché à cette nouvelle", note Ipek Ozkardeskaya. A Taiwan, TMSC a gagné 0,43% à la clôture.



Bien que légère, cette progression "laisse entendre que les investisseurs soutiennent la tolérance des entreprises à des marges réduites sur leur activité chinoise si cela signifie en contrepartie d'avoir plus de stabilité sur le plan commercial", explique l'analyste.



A la cote européenne, ASML prenait 0,99%, STMicroelectronics était stable (+0,07%), BE Semiconductors gagnait 0,5%.

