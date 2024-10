Les habitants de Rabat et Salé réservent un accueil grandiose au Président Emmanuel Macron

Les populations des villes de Rabat et Salé et leurs régions ont réservé un accueil à la fois grandiose et haut en couleur, lundi en fin d'après-midi, au Président de la République française, S.E.M. Emmanuel Macron, qui a entamé une visite d'Etat au Maroc à l'invitation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste.



Venues nombreuses, les populations des deux villes jumelles se sont massées tout au long de l'itinéraire emprunté par le cortège Royal, de l'aéroport Rabat-Salé à "Bab Assoufara", réservant un accueil chaleureux et enthousiaste à l’endroit de l'illustre hôte du Souverain.

La foule nombreuse a exprimé sa profonde joie et son allégresse à l’entame de cette visite d’Etat qui ne manquera pas d'insuffler une dynamique nouvelle aux relations d'amitié et de coopération ancrées dans l’histoire des deux pays et des deux peuples.



Les drapeaux marocains et français flottaient côte-à-côte au-dessus des édifices, pavoisant les principales artères des deux villes, qui se sont parées de leurs plus beaux atours à l'occasion de cette visite-événement, qui consolidera davantage les relations d’amitié et de coopération entre le Maroc et la France, donnant ainsi toute sa dimension historique à cette visite d’Etat du Président Macron dans le Royaume.



Des jeunes et moins jeunes, femmes et hommes, se sont alignés tout au long de l’itinéraire du cortège Royal pour saluer l’amitié maroco-française, ovationnant vivement les deux Chefs d’Etat, Sa Majesté le Roi et le Président français, alors que des troupes folkloriques jouaient des airs du répertoire populaire des différentes régions du Royaume, dans une ambiance festive à la mesure du caractère exceptionnel des relations d’amitié solides qui lient les deux pays.



Au passage du Cortège Royal, les habitants ont tenu à saluer les deux Chefs d'Etat, tout en scandant des vivats à l'adresse du Souverain et glorifiant l'amitié maroco-française.

Sa Majesté le Roi et Son illustre hôte répondaient de la main aux ovations des citoyens, en liesse, qui brandissaient des drapeaux marocains et français.



Dans un grand geste de communion et de spontanéité, Sa Majesté le Roi a bien voulu arrêter le cortège pour se prêter, avec le Président français, à un bain de foule sous les vivats des citoyens en liesse.



Arrivé à "Bab Assoufara", le cortège Royal s'est dirigé par la suite vers la Place du Mechouar du Palais Royal de Rabat, escorté par la fanfare et la cavalerie de la Garde Royale.



C'est de tradition que la cavalerie de la Garde Royale exécute de telles parades chaque fois que le Souverain accueille de grands hôtes du Royaume pour mettre en évidence les dimensions particulières des relations bilatérales et donner, comme en cette circonstance, la mesure des liens profonds liant le Royaume du Maroc et la République française.