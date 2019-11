Les films à voir absolument une fois dans sa vie

“De rouille et d’os”, de Jacques Audiard



Le synopsis

Ali n’a pas d’argent, un fils qu’il connaît à peine et une sœur qui accepte de les héberger chez elle, à Antibes, où il rencontre Stéphanie. Stéphanie est dresseuse d’orques dans la région. Un jour, l’un des mammifères devient agressif et lui fait perdre ses deux jambes. Seule et désespérée, elle ne voit qu’une personne pour l’aider sans pitié ni compromis : Ali.

Pourquoi il faut le regarder

Parce que Marion Cotillard et Matthias Schoenaerts forment un fabuleux duo, touchant au possible.