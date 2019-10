Les films à voir absolument une fois dans sa vie

“Retour vers le futur”, de Robert Zemeckis



Le synopsis

Marty McFly est un lycéen comme les autres… Jusqu’au jour où le professeur Emmett Brown le fait voyager dans le temps grâce à sa DeLorean. Le jeune homme se retrouve projeté trente ans plus tôt et empêche malgré lui la rencontre de ses parents…

Pourquoi il faut le regarder

Drôle, plein de références à la pop culture et aux objets déjantés du futur, le long-métrage a donné naissance à toute une saga devenue culte.