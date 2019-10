Les films à voir absolument une fois dans sa vie

“Titanic”, de James Cameron



Le synopsis

Nous sommes en avril 1912 quand Rose et Jack embarquent à bord du Titanic. Le paquebot est vendu comme une prouesse de technologie, insubmersible… Malgré tout, il fait naufrage après avoir percuté un iceberg, alors que Rose et Jack vivent une histoire d’amour passionnée.

Pourquoi il faut le regarder ?

Parce que Rose et Jack, interprétés par Kate Winslet et Leonardo DiCaprio, forment l’un des duos les plus géniaux du cinéma.