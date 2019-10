Les films à voir absolument une fois dans sa vie

“E.T. L’extraterrestre”, de Steven Spielberg



Le synopsis

Un vaisseau d’extraterrestres arrive sur Terre, vers Los Angeles. L’un de ses occupants part en exploration et rencontre Elliott, un petit garçon de dix ans. Une rare et fusionnelle amitié s’installe alors entre l’humain et la créature.

Pourquoi il faut le regarder ?

Sorti en 1982, le film de Spielberg a bercé notre enfance. Le revoir aujourd’hui, c’est presque thérapeutique !