Les favoris et les outsiders de la compétition

Avant le coup d'envoi de la 32e Coupe d'Afrique des nations (CAN) de football en Egypte, les pronostics vont bon train sur les équipes qui peuvent jouer les premiers rôles lors de ces joutes.

Comme à l'accoutumée, à la veille de chaque tournoi, des sélections sont favorites, du moins sur le papier, pour le sacre final, soit à la faveur des stars dont elles regorgent, soit vu leur palmarès et leur grande expérience.

Toutefois, d'autres équipes peuvent émerger du lot et créer la surprise, d'autant plus que cette édition connait la participation, pour la première fois, de 24 équipes.

Il va sans dire que la victoire finale dans un grand tournoi comme celui de la CAN nécessite d'avoir une grande expérience, tirer profit des moindres opportunités et signer une grande performance sur l'aire de jeu.

Ainsi, l'Egypte, le Cameroun, le Maroc, la Tunisie et le Sénégal sont des candidats solides pour le titre, avec les mêmes chances et les mêmes aspirations.

Les analystes estiment que l'Egypte, sous la direction de l'entraîneur mexicain Javier Aguirre, tentera de reconquérir le titre, après sa victoire en 2010, notant que la sélection égyptienne est le principal candidat sachant qu'elle est la plus titrée du continent (7 titres).

L’Egypte, qui fait partie du groupe A aux côtés de la République démocratique du Congo, de l’Ouganda et du Zimbabwe, dispose de plusieurs joueurs évoluant dans les championnats européens, à leur tête Mohamed Salah (Liverpool/Angleterre), quatrième plus cher joueur au monde (150 millions d'euros).

A noter que les Pharaons sont en tête de liste des équipes arabes en termes de valeur marchande avec 202,28 millions d’euros.

De son côté, l’équipe marocaine, dirigée par le Français Hervé Renard, cherche à rééditer l'exploit de 1976, bien qu’elle soit logée dans un groupe relevé, avec l’Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire et la Namibie.

Les Lions de l'Atlas disposent de tous les moyens pour aller le plus loin possible dans cette compétition, voire remporter le tournoi continental.

En effet, l’équipe nationale, qui occupe la deuxième place sur la liste des équipes arabes en termes de valeur marchande (187,86 millions d’euros), comprend des joueurs talentueux, conduits par un entraîneur vétéran qui a remporté le trophée à deux reprises, la première en 2012 avec la Zambie et la deuxième en 2015 avec la Côte d'Ivoire.

Parmi ces joueurs, Hakim Ziyech, le milieu offensif de l'Ajax Amsterdam, Mehdi Benatia, défenseur d'Al Duhail du Qatar, Mbark Boussoufa (Al Shabab Ryad) et Yassine Bouno (Gérone/Espagne).

De son côté, le Cameroun qui compte à son actif cinq titres (1984, 1988, 2000, 2002 et 2017), sera un adversaire redoutable lors de cette compétition. Les Lions Indomptables du Cameroun, sous la direction du Néerlandais Clarence Seedorf cherchent à conserver leur titre, avec une équipe formée de joueurs professionnels, à l'égard de Vincent Aboubakar, Joel Matip et Eric Maxim Choupo-Moting.

Mais le seul écueil qui pourrait empêcher le Cameroun, qui fait partie du groupe F, comprenant le Ghana, le Bénin et la Guinée-Bissau, de monter sur le podium, est le manque d'expérience au niveau africain de Seedorf, qui va signer en Egypte sa toute première participation à une CAN.

Un autre prétendant au sacre final, et non des moindres, la Tunisie, logée dans le groupe E, à côté du Mali, de la Mauritanie et de l'Angola, sera un adversaire à prendre en compte lors de cette CAN.

Les Aigles de Carthage, qui comptent à leur actif une seule Coupe d’Afrique, remportée en 2004, peuvent miser sur leur expérience ainsi que sur la qualité de leurs cadres, ce qui leur a permis de pointer à la 4è place du classement des sélections arabes en termes de valeur marchande avec 54 millions d’euros.

Parmi les stars de cette équipe, emmenée par l’entraîneur français Alain Giresse, qui a acquis une grande expérience africaine, il y a lieu de citer Wahby Khazry, qui évolue au sein du club français de Saint-Etienne, outre des joueurs talentueux à l’image de Mohamed Amine Ben Omar (Etoile du Sahel), Ali Maaloul, Hamdy Nakkaz et Farjani Sasi sociétaires des clubs égyptiens d’Al Ahly et du Zamalek.

De son côté, l’équipe du Sénégal, qui évoluera dans le groupe C avec le Kenya, l’Algérie et la Tanzanie, figure parmi les grands favoris pour la victoire finale lors de cette compétition, car cette génération rêve d’inscrire son nom en lettres d’or au palmarès de cette coupe.

Pour y parvenir, les coéquipiers de Sadio Mané (Liverpool), qui signeront leur 14è participation dans cette compétition, vont compter sur leur talent, eux qui évoluent dans les plus grands championnats européens.

Pour sa part, la Côte d’Ivoire conserve toutes ses chances pour monter sur la plus haute marche du podium de cette compétition, sachant qu’elle s’était adjugé le trophée à deux reprises en 1992 au Sénégal et en 2015 en Guinée Equatoriale. Les Eléphants de la Côte d’Ivoire sont l’équipe qui a signé le plus grand nombre de qualifications en phases finales de la CAN avec 23 participations, derrière l’Egypte (24).

Certes la Côte d’Ivoire est logée dans le groupe de "la mort", à côté du Maroc, de l’Afrique du Sud et de la Namibie, le seul, d’ailleurs, à comporter trois vainqueurs de cette Coupe, mais l’entraîneur des Eléphants dispose d'un effectif homogène, avec notamment Wilfried Zaha (Crystal Palace/Angleterre).

Il est donc difficile de deviner l'identité de l'éventuel vainqueur de ce tournoi, car le niveau technique de toutes les sélections favorites semble similaire, mais cela n’empêche pas que des outsiders puissent émerger du lot et déjouer tous les pronostics.

C'est le cas notamment du Nigeria, du Ghana et de l’Afrique du Sud.

Les Nigérians, qui joueront au premier tour contre Madagascar, la Guinée et le Burundi, disposent de bons joueurs, notamment en ligne défensive, alors que le Ghana, qui évoluera dans le groupe F avec le Cameroun, le Bénin et la Guinée-Bissau, tentera de défendre son statut d’habitué des derniers tours de cette compétition.

Pour les Bafana Bafana de l'Afrique du Sud, l’objectif sera de décrocher un deuxième titre grâce à une nouvelle génération de joueurs, à leur tête Thimba Zouani de Mamelodi Sundowns.