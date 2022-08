Les espoirs légitimes de l’OCS

Après une saison difficile où l’équipe était sous la menace de la relégation, l'Olympique Club de Safi (OCS) nourrit de grands espoirs pour signer une saison exceptionnelle au niveau de la Botola Pro D1. Pour ce faire, toutes les composantes du club se sont mobilisées en vue d’éviter les erreurs du passé et permettre au club de jouer les premiers rôles aussi bien dans le Championnat national que la Coupe du Trône. Le club a ainsi renforcé ses rangs avec de nouvelles recrues notamment deux gardiens de but "Mehdi Ouaya" et "Khalid Alaoui", qui viendront pallier le départ de "Marouane Bessak" et "Mokhtar Majid", en plus d’une pléiade de joueurs talentueux, à l'instar de "Mohamed El Mourabit", "Abdoulaye Diarra", "Cheickna Samaké", venusrenforcer aussi bien la défense, le milieu de terrain que l’attaque, et couvrir le vide laissé par le départ de "Mehdi Attouchi", "Hamza Khaba", "Karim El-Hany" et "Mohamed Ouattara". Etantsatisfait desrésultats affichés au terme de la saison dernière, sous la houlette de Mostafa Tarek, le nouveau bureau dirigeant du club a préféré opter pour la continuité en renouvelant le contrat de ce technicien égyptien avec lequel l'OCS a réussi durant la saison précédente, à garder sa place dans la Botola Pro D1 voire même se frayer une place parmi les sept premiers. Ce technicien, qui a cumulé une grande expérience dansleChampionnat national avec des équipes telles que le Rapide Club d'Oued-Zem (RCOZ) et le Difaâ Hassani Jadidi (DHJ), a reconnu que les cinq premiers matches du championnat sont toujours difficiles, surtout que toutes les équipes de la Botola se préparent de manière sérieuse et ontrenforcé leursrangs avec d’excellents éléments. Dans une déclaration à M24, la chaîne télévisée d’information en continu de la MAP, Tarek Mostafa a indiqué que l’objectif premier du club est de conserversa place dansla Botola Pro D1 et de jouer les premiers rôles dans la Coupe du Trône, relevant que les nouvelles recrues du club sont de bons joueurs, qui seront d’une grande valeur ajoutée pour l’équipe safiote. Tout en relevant que le championnat marocain est très compétitif et très difficile, le technicien égyptien a souligné la nécessité de bien se préparer et de renforcer ses rangs avec des joueurs de qualité. Il a indiqué que l'OCS a entamé trèstôtsa préparation pourla Botola, avec un stage à Marrakech et une multitude de matches amicaux. Ce jeune entraîneur n'a pas manqué de relever que son approche mise d’abord sur la discipline, la motivation et l’engagement des joueurs, qui sont des éléments nécessaires à même de leur permettre de développerles côtés technique et tactique au fur et à mesure que le championnat avance. "Notre préparation à la prochaine saison se déroule dans un climat serein marqué par l’engagement des joueurs", s’est-il félicité, relevant que l’équipe a entamé une étape où le staff technique mise sur l’homogénéité. Dans la même lignée, il a fait savoir qu’il compte sur le soutien dessupporters de l’OCS, qui ont joué un rôle important dansle maintien parle club de sa place dansla première division. "Le championnat marocain se caractérise par l’enthousiasme du public et son soutien inconditionnel aux équipes", a-t-il soutenu, mettant en relief le travail de fond que mène la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) au niveau de la formation, des infrastructures et des équipes nationales toutes catégories confondues. Dans une déclaration similaire, le capitaine de l’équipe safiote, Mohamed Mourabit, a assuré que l'OCS jouera pour les premières places dans la Botola et la Coupe du Trône. Concernant le stage de préparation dans la cité ocre, il a indiqué qu’il se passe dans un climat serein marqué par l’implication de tous les joueurs et leur volonté de donner le meilleur d’eux-mêmes. Pour rappel, l’OCS avait terminé la Botola Pro InwiD1 (saison 2021-2022) à la 7è position, avec 39 points(9 victoires, 12 nuls et 9 défaites).