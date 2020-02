Les équipes nationales menacées d’exclusion des compétitions africaines

Dire que le rugby national ne brille pas au niveau de l’ovalie continentale est un doux euphémisme. Et la situation ne risque pas de s’arranger de sitôt. Elle risque même d’aller de mal en pis. Dans une lettre envoyée à la Fédération Royale marocaine de rugby datée du 7 février, le président de Rugby Africa, le Tunisien Khalib Babbou, élu en mars dernier à la place du Marocain Aziz Bougja, exprime son profond regret.

Un regret tout d’abord alimenté par le silence radio du président de la FRMF qui n’a pas daigné répondre aux courriers qui lui ont été adressés les 3 décembre 2019 et 8 janvier 2020. Et ensuite, car la FRMF n’a toujours pas tenu son Assemblée générale élective.

En conséquence, dans la lettre envoyée en copie au Comité national olympique marocain (CNOM), Rugby Africa, en coordination avec le directeur des relations internationales de World Rugby, David Carrigy, a rappelé la FRMR qu’elle est tenue « d’organiser son Assemblée générale élective avant le 1er mars 2020, délai de rigueur».

Ce rappel à l’ordre ne sera pas sans conséquences. Rugby Africa souligne que si l’AG ne se tient pas avant le délai imparti «il sera décidé dans un premier temps d’exclure toutes les équipes nationales marocaines des futures compétitions africaines ».

En conclusion, Khalid Babbou espère « vivement une issue heureuse à cette situation de crise ». Et il n’est pas le seul. Ce serait regrettable que les rugbymans marocains paient les pots cassés.

Pour sa part, la FRMR tiendra un point de presse vendredi à 18h30 au siège du COC rugby en perspective de l’organisation de l’assemblée générale ordinaire élective.