Les atouts du Royaume présentés à la communauté d’affaires du Grand Manchester

Hub économique majeur, la région britannique est appelée à jouer un rôle actif dans la dynamique du partenariat bilatéral

Le Grand Manchester, important hub économique du Royaume-Uni, a abrité vendredi une réunion de haut niveau consacrée à la présentation des vastes opportunités d’investissement offertes par le Maroc à la communauté d’affaires de cette métropole britannique.S’exprimant devant un parterre d’opérateurs représentant divers secteurs économiques, l’ambassadeur du Maroc au Royaume-Uni, Hakim Hajoui, a inscrit cette rencontre dans le cadre du partenariat stratégique liant le Maroc et la Grande-Bretagne, deux pays unis par des relations diplomatiques vieilles de plus de 800 ans. Le diplomate a indiqué, dans ce contexte, qu’une nouvelle impulsion a été donnée à cette coopération à la suite du Dialogue stratégique tenu le 1er juin 2025 à Rabat.A l’issue de ce dialogue, les relations bilatérales ont été élevées au rang de Partenariat stratégique renforcé, marquant leur inscription dans une nouvelle dynamique. Ce nouveau cadre ouvre des opportunités concrètes dans un large éventail de secteurs, notamment l’énergie, l’industrie, les infrastructures, la technologie,l’innovation, le tourisme et l’agriculture, a-t-il affirmé, relevant que Manchester et l’ensemble du nord du Royaume-Uni sont appelés à jouer un rôle actif dans cette dynamique. M. Hajoui a également mis en avant les avancées significatives réalisées par le Maroc en matière de développement, notamment dans les infrastructures, l’industrie et les énergies renouvelables, sous la Vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.Il a souligné que ces atouts offrent aux investisseurs une visibilité accrue, renforcée par la stabilité du pays et les réformes engagées au cours des deux dernières décennies, plaçant le Royaume sur une trajectoire de croissance soutenue, rapporte la MAP.Fort de sa position géographique stratégique, le Maroc s’affirme comme une porte d’entrée vers l’Afrique, considérée comme l’une des prochaines frontières de la croissance mondiale, a poursuivi le diplomate.Des services financiers aux technologies de pointe, en passant par la numérisation, l’hydrogène vert, les énergies propres et l’agriculture, les perspectives de coopération entre le Maroc et le Royaume-Uni sont vastes et nombreuses, a-t-il ajouté, évoquant également les opportunités liées à la Coupe du monde de football 2030, que le Maroc coorganisera avec l’Espagne et le Portugal.La région du Grand Manchester dispose de tous les atouts pour s’inscrire dans cette dynamique, a-t-il poursuivi, rappelant que la ville est désormais desservie par des liaisons aériennes directes avec Casablanca.Sur un autre plan, il a expliqué que les liens historiques entre Manchester et le Maroc remontent au 19ème siècle, à travers des relations commerciales anciennes, renforçant ainsi le potentiel de coopération dans le cadre du partenariat actuel.De son côté, Amy Swindells, qui dirige le département du commerce international au sein de la Chambre de commerce du Grand Manchester, a mis en avant l’importance des relations économiques bilatérales, notant que les échanges commerciaux sont en progression, portés par des secteurs à forte valeur ajoutée. Elle a rappelé le rôle structurant de l’Accord d’association signé en 2021 entre les deux pays, offrant un cadre favorable et des avantages préférentiels dans plusieurs domaines. Les participants ont suivi, lors de la rencontre, un exposé détaillé de l’AMDIE sur les performances de l’économie marocaine et le cadre macroéconomique qui forme le socle solide sur lequel est construit le Maroc moderne.La rencontre a été marquée par des échanges approfondis entre la délégation marocaine et les représentants d’entreprises locales, qui ont exprimé un vif intérêt pour les opportunités offertes par le Maroc, notamment dans les domaines de la technologie, de l’innovation, de l’énergie verte, des infrastructures, de la santé, des services financiers et de l’agriculture. Les participants ont plaidé pour le renforcement des échanges et la mise en place de synergies concrètes avec les acteurs économiques marocains, à travers des projets à résultats rapides, en vue d’une intégration progressive du Grand Manchester dans la dynamique du partenariat bilatéral.Cette volonté a également été exprimée par les autorités locales, dont le Lord-Maire de la City de Manchester, lors d’entretiens avec l’ambassadeur du Maroc au Royaume-Uni. Au cours de ces entretiens, l’accent a été mis sur le développement de coopérations concrètes. Avec une population de plus de 2,8 millions d’habitants dans son aire métropolitaine, Manchester occupe une place centrale dans l’économie britannique, en tant que principal pôle économique du nord de l’Angleterre et locomotive de la «Northern Powerhouse».Berceau de la révolution industrielle, la ville s’est transformée en un hub économique diversifié, porté par des secteurs clés tels que les services financiers, les technologies numériques, les industries créatives et l’enseignement supérieur. Elle attire de nombreuses entreprises nationales et internationales grâce à ses infrastructures, à son réseau de transport et à son important vivier de talents, tout en jouant un rôle stratégique dans le rééquilibrage économique du Royaume-Uni.