Les U17 regagnent le pays

La sélection nationale U17 a regagné le Royaume après avoir décroché la qualification pour la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2019) lors du tournoi qualificatif en Tunisie.

Lors dudit tournoi, les poulains de Jamal Sellami ont terminé leaders (9 pts) du classement grâce aux trois victoires remportées face à l’Algérie, la Libye et la Tunisie, pays hôte.

A son arrivée à l’aéroport international Mohammed V de Casablanca, la délégation marocaine a été accueillie par le premier-vice président de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF), Hamza El Hajoui.

A cette occasion, M.El Hajoui a félicité les joueurs de l’équipe nationale pour cet exploit soulignant que la FRMF, sous la présidence de Fouzi Lekjaa, mettra à la disposition de la sélection tous les moyens en vue de signer une participation honorable lors de la CAN 2019 qui sera organisée en Tanzanie, rapporte le site officiel de la Fédération, frmf.ma