Les Saoudiens goûtent à l'opéra et au jazz

L'opéra a fait ses débuts à Ryad en 2018 avec une histoire d'amour arabe classique, alors que des groupes de Beyrouth à la Nouvelle Orléans se sont produits à l'occasion du premier Festival de jazz du royaume. Réputé pour ses moeurs strictes, le royaume ultraconservateur s'est lancé dans un vaste programme de réformes sociales autour de manifestations sportives et artistiques. La mesure phare de cette ouverture est l'autorisation donnée aux femmes de conduire depuis juin. Les amateurs de musique ont goûté pour la première fois au jazz à l'occasion d'un festival de trois jours à l'hôtel Ryad Intercontinental, avec en vedette des artistes tels que le Libanais Chady Nashef. L'opéra "Antar et Abla" - une légendaire histoire d'amour entre un guerrier arabe et sa cousine - a également attiré des foules à l'Université Princesse Noura de Ryad. De tels événements auraient été inimaginables il y a quelques années, lorsque la police religieuse, tant redoutée, avait l'autorité d'empêcher les concerts et de prévenir la mixité dans les lieux publics.