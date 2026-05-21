La 24ème édition de L’Boulevard promet d’être show

La 24e édition du festival L’Boulevard se tiendra du 17 au 20 septembre 2026 au stade du R.U.C à Casablanca, avec un accès libre et gratuit, indique l’association EAC-L’Boulvart dans un communiqué.



Cette édition réunira des groupes venus de différentes régions du Maroc ainsi que des formations internationales autour d’une programmation consacrée aux musiques actuelles et aux cultures urbaines, comprenant notamment le rap/hip-hop, le rock/metal, les fusions et les nouvelles expressions musicales, précise la même source.



Placée sous le signe du live, de la découverte et de l’énergie collective, cette nouvelle édition proposera également des concerts exclusifs, un marché créatif et diverses activités parallèles, souligne le communiqué, relevant que le festival reste fidèle à son ADN “ouvert, exigeant et généreux”.



Le Tremplin L’Boulevard, organisé dans le cadre du festival, poursuivra sa mission d’accompagnement des jeunes groupes et artistes de la scène locale en leur offrant un espace de visibilité, d’expérience et de rencontre avec le public.



Les gagnants de chaque catégorie recevront des récompenses financières de 15.000 dirhams (DH) pour le premier prix et de 10.000 DH pour le deuxième prix. Les lauréats bénéficieront également de l’enregistrement d’un titre au Studio Hiba, partenaire du festival, ainsi que d’une semaine d’ateliers encadrés par des professionnels de la musique afin d’accompagner le développement de leurs projets artistiques.

L’appel à candidatures pour le Tremplin reste ouvert jusqu’au 20 juin 2026, selon la même source, qui précise que les formulaires de participation sont disponibles en ligne.



Avec cette édition 2026, L’Boulevard réaffirme son attachement à la scène comme espace de transmission, de prise de risque et de partage, “où les trajectoires se croisent et où la musique se vit autant qu’elle s’écoute”, conclut le communiqué.