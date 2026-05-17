Le Musée de Bank Al-Maghrib se mue en un espace innovant et interactif à l'horizon de l'été 2027

Le Musée de Bank Al-Maghrib a dévoilé, lundi, lors d’une rencontre organisée à l’occasion de la célébration de la Journée internationale des musées, son nouveau projet de transformation visant à repenser l’expérience muséale, enrichir son offre culturelle et renforcer sa mission de valorisation du patrimoine auprès de tous les publics.



Porté par le slogan "Notre avenir se dessine dans nos espaces… et bien au-delà!", le projet de rénovation traduit une ambition d’ouverture et de rayonnement culturel pour le Musée de Bank Al-Maghrib qui se distingue, depuis son ouverture, en tant qu’acteur culturel de référence, valorisant l’histoire monétaire, économique et artistique du Maroc à travers des expositions, des programmes pédagogiques et des actions de médiation innovantes.



Ce projet de rénovation qui donnera rendez-vous aux visiteurs à l’été 2027, repose sur une refonte de la scénographie et le développement d’expériences immersives, avec une approche plus interactive des collections et une attention accrue portée aux enjeux numismatiques et artistiques contemporains.

A cet égard, des technologies et des dispositifs innovants seront déployés au service du récit muséal, afin d’offrir au visiteur une expérience enrichissante et propice à l’éveil de la curiosité.



Pendant la période de rénovation, le Musée maintiendra une programmation itinérante et inclusive, articulée autour d’expositions, de rencontres et d’ateliers. Ces activités seront déployées dans plusieurs espaces, relevant d’institutions partenaires du Musée, à Tanger, Rabat, Essaouira et Marrakech.



Par ailleurs, ce projet ouvre un nouveau chapitre pour le Musée de Bank Al-Maghrib et consacre son positionnement en tant qu’espace vivant de dialogue entre patrimoine, création, innovation et citoyenneté, où la mémoire interagit avec les réalités d’aujourd’hui et nourrit les perspectives de demain.



La cérémonie de lancement du projet de réhabilitation a été l'occasion de revisiter un parcours riche depuis l'inauguration du Musée, le 19 juin 2002, par Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Le musée abrite une collection rare de pièces de monnaie et de billets de banque, dont le noyau initial a été acquis en 1947.



A l’occasion du cinquantenaire de Bank Al-Maghrib en 2009, un nouveau projet scénographique a été lancé afin d'élargir l’espace muséal pour permettre aux visiteurs de découvrir non seulement l’histoire et le patrimoine de l’institution, mais aussi un fonds artistique et historique diversifié.



Ce fonds s'articule autour de trois sections principales, à savoir le parcours de l’histoire de la monnaie, qui retrace la succession des différentes civilisations de l'Antiquité à l'époque contemporaine, la galerie d'art, qui abrite une collection d'œuvres de grands artistes plasticiens marocains et étrangers, ainsi que l'espace entreprise, qui passe en revue l'évolution historique de la banque centrale et présente ses missions fondamentales.



S'exprimant à cette occasion, le directeur des Musées de Bank Al-Maghrib, Rochdi Bernoussi, a souligné que le moment était venu d'habiller le musée d'une nouvelle robe afin de l'élever au rang d'une institution muséale répondant aux standards de qualité les plus exigeants, de satisfaire les attentes des visiteurs pour un voyage de découverte immersif et de s'inscrire ainsi dans la dynamique du secteur muséal national qui connaît l'apogée de sa transformation.



Pour sa part, la responsable du projet de rénovation du Musée de Bank Al-Maghrib, Samia Daoudi, a indiqué que la fermeture temporaire du musée ouvre la voie à l'écriture d'une nouvelle page, rappelant que les activités se poursuivront au sein de l'espace Dar Al Qadi à Salé, qui accueillera l'exposition permanente de la monnaie, à Tanger à travers une exposition retraçant l’histoire ancienne et contemporaine de la ville, et à Fès via l’ouverture d’une exposition régionale, en plus d’une exposition itinérante aux couleurs de l’Afrique.



Mme Daoudi a ajouté que le projet de réhabilitation promet une transformation majeure sur le plan architectural et de l’aménagement scénographique, un travail auquel contribuent des compétences multidisciplinaires dans la perspective de lancer un musée 3.0 alliant quatre dimensions. Il s’agit d’un musée inclusif offrant une large accessibilité, innovant grâce à l’utilisation des dernières technologies, pédagogique en proposant aux visiteurs une aventure de découverte singulière, tout en étant un espace de débat et de médiation culturelle.