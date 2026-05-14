«Assadissa» offre aux Marocains du monde un contenu religieux en six langues sur son application mobile

Jeudi 14 Mai 2026

«Assadissa» offre aux Marocains du monde un contenu religieux en six langues sur son application mobile
«Assadissa» offre aux Marocains du monde un contenu religieux en six langues sur son application mobile
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Sous l’égide du ministère des Habous et des Affaires islamiques et en coordination avec le Secrétariat général du Conseil supérieur des oulémas, la Société nationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT) renforce son offre audiovisuelle dédiée aux Marocains résidant à l’étranger, par le lancement, dès lundi 11 mai 2026, d’un programme quotidien intitulé «Marocains du monde», dans la nouvelle application mobile de la Chaîne Mohammed VI du Saint Coran «Assadissa» disponible sur Google Play et App Store.

Ce nouveau programme, diffusé sur une durée de trois heures par jour, à partir de 16H GMT, sera proposé en langue arabe et en cinq langues étrangères : l’anglais, le français, l’espagnol, l’allemand et l’italien.

Cette émission abordera principalement les thématiques suivantes : le Saint Coran : récitation et exégèse (tafsir), la Sîra prophétique et le Noble Hadith, les actes d’adoration : les piliers et les transactions (mu‘âmalât), l’éthique : principes et vie pratique, les sermons du vendredi, les constantes religieuses du Royaume, à savoir : la croyance (‘aqîda), le rite (madhhab), la conduite spirituelle (sulûk) et l’Institution de la Commanderie des croyants, ainsi que l’identité nationale : géographie, histoire et civilisation.

Ce programme vise l’enseignement des pratiques cultuelles en Islam puis la transmission et la clarification des valeurs morales musulmanes. Ainsi, toute confusion ou tout désordre seront contrés, évités et les valeurs du juste milieu promues par l’Islam - celles de la modération et de la tolérance-, habiteront les cœurs des Marocains partout dans le monde notamment dans les milieux étrangers où les Marocains s’efforcent, par l’exemple, de rappeler leur adhésion aux valeurs humaines universelles sur lesquelles l’Islam, dès son avènement, s’est construit et édifié.

L’application «Assadissa» de la chaîne Mohammed VI du Saint Coran est gratuitement téléchargeable sur Google Play et App Strore, dès lundi 11 mai 2026. En outre, l’émission «Marocains du monde» est quotidiennement diffusée en live à partir de 16H GMT sur la même application.

Libé

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Tags : application mobile, Assadissa, contenu religieux, langues, Marocains du monde

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