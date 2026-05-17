Le Maroc au cœur de la programmation de la Saison Méditerranée à Marseille

Marseille a donné le coup d’envoi de la Saison Méditerranée 2026, une grande manifestation culturelle voulue par le président Emmanuel Macron afin de faire émerger des projets communs entre les différentes rives de la Méditerranée.



Annoncée à Marseille en juin 2023 par le chef de l’Etat, cette Saison se distingue des saisons culturelles classiques habituellement centrées sur un pays invité. Elle ambitionne de mettre en valeur l’ensemble des relations culturelles, humaines et historiques qui unissent la France à l’espace méditerranéen.

Portée par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, le ministère de la Culture et la Délégation interministérielle à la Méditerranée, la Saison Méditerranée 2026 est mise en œuvre par l’Institut français, sous le commissariat général de Julie Kretzschmar.



Une célébration des cultures méditerranéennes



Après une ouverture populaire et festive organisée à Marseille le 15 mai par le maire Benoît Payan, au Palais du Pharo, en présence de plusieurs ministres et de représentants diplomatiques de différents pays méditerranéens, la Saison se déploiera jusqu’au 31 octobre dans plus de soixante villes françaises, mais également à travers plusieurs événements organisés dans cinq pays partenaires, à savoir le Maroc, qui accueillera une grande partie des activités, l’Algérie, la Tunisie, l’Egypte et le Liban.



Plus de deux cents événements rythmeront cette programmation mêlant arts visuels, musique, spectacle vivant, cinéma, littérature, création numérique, débats d’idées et rencontres professionnelles.

Cette Saison met particulièrement à l’honneur les artistes, les créateurs et les jeunes talents issus des deux rives de la Méditerranée, tout en valorisant les échanges culturels et humains.



Pendant ce week-end d’ouverture, des œuvres issues de deux projets ont été présentées : Résistances & Désobéissances, à l’initiative de la Citadelle de Marseille, et Mondes Marins, porté par la Fondation Camargo.

L’exposition de Saber Zammouri et Ugo Mir Valette évoque un fragment de l’histoire coloniale, notamment lorsque Habib Bourguiba fut emprisonné en France pour ses idées indépendantistes et son combat pour l’indépendance de la Tunisie.



L’un des moments forts de cette ouverture fut également la présentation de la pièce de Mohamed El Khatib au Mucem. Avec Mères Méditerranées, le metteur en scène a réuni 22 femmes venues de tout le bassin méditerranéen, du Nord comme du Sud, dans un geste artistique appelant à « un cessez-le-feu » et à une sortie des conflits qui traversent la région.



Ces femmes ont aussi évoqué la gastronomie méditerranéenne et les rivalités symboliques autour du couscous ou du houmous, tout en abordant les questions des droits des femmes et la nécessité de dépasser certaines pratiques traditionnelles.



Pour Mohamed El Khatib, cette proposition artistique intervient « au bon moment », dans un contexte où « la société est fracturée et où le racisme progresse ». Selon lui, il est essentiel de « réactiver ce que nous avons en commun, ce que nous partageons ».



Devant l’entrée du Mucem, face à la mer, l’artiste visuel palestinien gazaoui Shareef Sarhan a présenté sa tour Gaza Lighthouse, décorée de calligraphies arabes. Cette installation voyagera ensuite à Bordeaux et Montpellier avant, espère l’artiste, de retourner un jour à Gaza lorsque la paix reviendra dans la région.



Les récits et les mémoires au cœur de la Saison



L’histoire collective des migrations et la construction des récits constituent l’un des thèmes majeurs de cette Saison méditerranéenne, tant ce phénomène social et historique a participé à la formation des civilisations du bassin méditerranéen.



Pour Julie Kretzschmar, cette Saison est avant tout une réflexion sur les récits et les appartenances : «C’est une saison dédiée au récit et aux récits situés, donc aux doubles appartenances, et à la déconstruction d’un certain nombre de représentations. Elle s’attache à raconter les différentes strates générationnelles, avec une attention particulière portée aux jeunes générations liées à cette histoire, notamment l’histoire coloniale».



Une Saison marquée par un contexte géopolitique difficile



L’ouverture de cette Saison intervient dans un contexte régional particulièrement tendu. Les conflits au Proche-Orient, les tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie, la crise économique au Liban, ou encore les restrictions pesant sur certaines scènes culturelles en Tunisie et en Egypte ont fortement marqué la préparation de l’événement.



Julie Kretzschmar reconnaît d’ailleurs que «les conflits traversent et colorent cette Saison», dans un espace méditerranéen qu’elle décrit comme «polarisé et fracturé».

Lors de l’inauguration à Marseille, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a rappelé l’ambivalence de la Méditerranée : «La Méditerranée est à la fois une zone stratégique essentielle pour le commerce mondial et le cimetière de ceux qui fuient les guerres».



Le ministre a également insisté sur la volonté française de soutenir les jeunesses méditerranéennes, les diasporas, les associations et les initiatives de la société civile.

Ville carrefour entre l’Europe, l’Afrique et le monde arabe, Marseille apparaît comme le symbole naturel de cette Saison. Durant plusieurs jours, la cité phocéenne accueille expositions, installations artistiques, concerts et créations inédites.



Le metteur en scène Sébastien Kheroufi y présente également Du sel dans les yeux, une fresque politique, sociale et familiale explorant les liens entre la France et l’Algérie.

D’autres projets, comme Résistances & Désobéissances ou Mondes Marins, interrogent quant à eux, les mémoires, les frontières et les imaginaires méditerranéens contemporains.



Le Maroc au cœur de la programmation



Le Maroc figure parmi les partenaires majeurs de cette Saison Méditerranée, avec la participation de nombreux artistes marocains ainsi que de créateurs issus de la diaspora marocaine vivant en France.

Plusieurs événements seront organisés dans les Instituts français du Royaume, notamment à Rabat, Casablanca, Marrakech, Tanger et Essaouira.



De nombreux artistes marocains ou franco-marocains participent à cette programmation, parmi lesquels Mohamed El Khatib, Abdessamad El Montassir, Amina Maurid, Soukaina Abouloula, Soufiane Byari, Othman Jmad, Marouane Beslem, Yto Barrada, Hamza Cherif ou encore Soufiane Ourich.



Selon Julie Kretzschmar, commissaire générale de la Saison Méditerranée 2026 : «Cela s’explique par la densité des liens existants entre nos deux pays, qu’ils soient liés aux diasporas, aux échanges artistiques, aux coopérations universitaires ou encore aux initiatives économiques. Mais il ne s’agit pas d’une Saison centrée sur un pays et sa scène artistique au sens traditionnel. La Saison met en relation des artistes, des penseurs et des collectifs souvent traversés par des parcours transnationaux. La programmation valorise ainsi des créateurs marocains et franco-marocains dans des dialogues avec d’autres scènes méditerranéennes».



A travers cette programmation, la Saison entend encourager les coopérations culturelles, artistiques et humaines entre les sociétés civiles méditerranéennes et favoriser la circulation des idées, des œuvres et des artistes.

Au-delà de sa dimension culturelle, la Saison Méditerranée 2026 apparaît surtout comme une tentative de reconstruire le dialogue dans une région marquée par les fractures politiques et les tensions géopolitiques.



Marseille – Youssef Lahlali