Programmation inédite pour une 1ère édition tournée vers la nouvelle génération

La première édition du Marrakech Comedy Festival vient de dévoiler sa programmation qui réunira, du 4 au 6 juin prochain au Palais des Congrès de Marrakech, les talents les plus prometteurs de l’humour francophone et arabophone.



Avec cette programmation, nous avons souhaité offrir une place centrale aux talents émergents sans jamais perdre de vue notre exigence artistique, indiquent les organisateurs dans un communiqué, notant que ce festival est conçu comme un tremplin pour ceux qui montent, sur scène où ils pourront se révéler au grand public.



“Ce line up reflète notre ambition, à savoir rassembler, surprendre et faire rayonner Marrakech bien au-delà de nos frontières. Je suis fier de ce que nous avons construit avec Malik et toute notre équipe, et j’ai hâte que le public découvre ces moments de partage et de générosité”, a souligné le directeur du festival, Karim Debbouze, cité dans le communiqué.



Un gala francophone riche en talents



Le gala francophone, présenté par Malik Bentalha, maître de cérémonie, rassemblera une large part de la nouvelle scène comique francophone, avec des artistes qui portent l'humour d'aujourd'hui et de demain. Parmi eux, Paul de Saint Sernin, Meryem Benoua, Léopold Lemarchand et Sossam le magicien.



Une affiche généreuse et éclectique qui témoigne de la vitalité de la nouvelle génération comique.



Le gala arabophone, un moment attendu



Le gala arabophone, piloté par l’humoriste marocain Eko, mettra à l’honneur la nouvelle scène comique en pleine effervescence du Maroc. Salué pour sa connexion unique avec le public et son parcours fulgurant, Eko animera une soirée placée sous le signe de la créativité et de la diversité.

Parmi les artistes annoncés, Zoubir Hilal, Saif Eddine Settif, Amine des Inqualifiables et Ghita Kitane.



Deux spectacles solo à ne pas manquer



Le festival propose également deux spectacles solo très attendus, qui permettront au public de vivre une expérience plus intime avec deux artistes aux univers singuliers.



Yassar, véritable révélation de l'humour marocain, proposera son spectacle solo, attendu par tous les amateurs de rire en darija. Porté par une énergie généreuse et un sens aigu de l'observation, Yassar y dépeint avec autodérision et justesse les petits travers du quotidien marocain. Un moment privilégié pour découvrir ou redécouvrir un artiste qui incarne parfaitement la nouvelle génération comique marocaine.



Nordine Ganso, véritable révélation du paysage humoristique francophone, présentera également son one-man-show. Son humour, à la fois doux et puissant, explore avec une poésie désarmante les thèmes de l'intime, de la transmission et du quotidien.

Une écriture ciselée, une présence scénique magnétique et une capacité rare à toucher le cœur feront de ce moment un temps fort du festival.



Le Marrakech Comedy Festival bénéficie d’un dispositif médiatique inédit, avec une diffusion historique du gala francophone sur Disney+ ainsi que des retransmission sur 2M et TV5 Monde, poursuit la même source.

“La billetterie est toujours ouverte sur Guichet.ma. Les deux galas francophones des 5 et 6 juin affichent complet, mais des billets restent disponibles pour le gala arabophone du 4 juin ainsi que pour les spectacles solo de Yassar et Nordine Ganso”, conclut le communiqué.