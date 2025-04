Les Lionceaux sur le toit de l’Afrique

Les Lionceaux de l'Atlas (U17) ont bel et bien écrit une nouvelle page de leur histoire, en accrochant une première étoile de "Champions d'Afrique" à leur maillot.



Ce sacre est celui de la maîtrise... et de l'excellence. La maîtrise de bout en bout d'une édition de la CAN positivement spéciale à tous les niveaux et l'excellence d'un pur produit de l'Académie Mohammed VI, nouveau héros du football marocain: Chouaib Bellaarouch.



Au bout d'une finale haletante face à des Aiglons maliens si sûrs de leurs forces, le jeune portier marocain a encore une fois brillé... et de quelle manière !

Dès l'entame de la rencontre, les deux équipes ont mis une grande intensité, optant pour un jeu ouvert et offensif.



Abdellah Ouazane à deux reprises (5è, 7è) s'est ouvert un grand espace au milieu de terrain pour servir Ilies Belmokhtar dont le tir de gauche a été bien stoppé par le portier malien et Ziyad Baha, un peu court pour placer sa tête.



En revanche, les Maliens étaient très rapides dans les transitions. Sur les ailes, ils ont créé quelques problèmes aux deux arrières marocains restés, néanmoins vigilants et concentrés.

Au fil des minutes, les deux sélections ne cessaient de chercher l'ouverture du score. Issa Tounkara a lancé un tir cadré de l'extérieur de la surface de réparation du pied droit, stoppé par l'excellent Chouaib Bellaarouch.



S'ensuit quelques secondes plus tard la réponse marocaine par le biais de Belmokhtar qui s'est échappé sur le côté droit avant de viser une tête mal ajustée de Baha.

A la 23è minute, Soumaila Fané a tenté une "Manita", mais elle était tout sauf "maradonesque". Son but a été annulé après recours à la VAR.



Dès la demi-heure du jeu, le Maroc a pris les choses en main enchaînant les offensives. Ziyad Baha (33è), Ismail El Aoud (34è) et Nassim El Massoudi (36è) ont été tout proches près d'ouvrir le score, mais la défense malienne fortement compacte a réussi à chaque fois à repousser le danger.



Lors de la deuxième mi-temps, Bellaarouch, encore et toujours, s'est illustré en "héros salvateur", en préservant les cages marocaines inviolées, alors qu'une ouverture du score malienne était tout imminente.



Des sauvetages "académiques" du jeune gardien ont permis au Maroc de se relancer et dominer à nouveau le jeu et d'aller chercher le but libérateur.

Les poulains de Nabil Baha ont exercé une grande pression sur la défense malienne, qui se contentait de dégager, mais la touche finale dans la concrétisation a toujours manqué.



Attaques du côté droit et du côté gauche, coups francs, corners se sont multipliés pour les Marocains mais le score est resté vierge.

Lors de la séance des tirs au but, l'homme des demi-finales a encore donné la joie aux siens et aux supporters marocains venus nombreux soutenir leurs Lionceaux au Stade El Bachir de Mohammedia.



Grâce à deux arrêts épiques, Bellaarouch a offert le premier titre de la CAN U17 au Maroc.

A l'issue de cette finale, le ministre de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports, Mohamed Saad Berrada, le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe et le président de la Fédération royale marocaine de football, Fouzi Lekjaa ont procédé à la remise des trophées aux joueurs qui se sont illustrés, des médailles aux trois premières équipes et de la Coupe aux Lionceaux de l'Atlas.