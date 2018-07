Les Jeux africains 2019 au Maroc : Les U15 au dernier carré

Le Maroc organisera la 12ème édition des Jeux africains, considérés comme la plus importante manifestation sportive en Afrique, en octobre 2019, et ce sur proposition de l’Union africaine (UA) et du Comité national olympique (CNO), après le désistement de la Guinée Equatoriale. L'UA et le Comité de supervision ont estimé que le Royaume dispose de toutes les infrastructures et expertises nécessaires pour l’organisation d'événements sportifs internationaux de cette envergure, a indiqué le ministère de la Jeunesse et des Sports dans un communiqué.

Et d'ajouter que ce grand événement continental sera marqué par la participation de plus de 5.000 sportifs.

Pour rappel, les Jeux africains sont organisés tous les quatre ans sous la supervision de l’UA et en coordination avec les Comités olympiques nationaux en Afrique et l’Union des Confédérations sportives africaines (UCSA), a précisé la même source.

Par ailleurs, l’équipe nationale U15 s’est qualifiée pour les demi-finales du tournoi de football des Jeux africains de la jeunesse (JAJ 2018) disputés en Algérie.

Les Nationaux se sont imposés face au Djibouti sur le score de 6 à 0, grâce à des buts de Mohamed Amine Sahel (15e ,65e), Chadi Ryad (19e), Mohamed Radid (36e), Mohamed Hailouli (47e) et Youness Ibnou Talibi (70e).

Pour une place en finale, la sélection nationale affronte aujourd’hui son homologue camerounaise.