Les Etats-Unis considèrent le Maroc comme destination à risque très élevé

Pour voyager au temps de Covid-19, il faut non seulement en avoir les moyens mais aussi être à jour sur les conditions d’entrée qui diffèrent d’un pays à l’autre, semaine après semaine. Dernier exemple en date, les Etats-Unis. D’après le Center for Disease Control and Prevention (CDC), le Maroc fait désormais partie de la liste américaine des pays classés «Niveau 4». Niveau à partir duquel les risques de voyage liés à la Covid-19 sont «très élevés». En chiffres, du point de vue du CDC, le “Level 4” n’est atteint qu’à partir du moment où un pays enregistre plus de 500 cas pour 100 000 habitants au cours des 28 derniers jours. Le Maroc dépasse largement ce seuil. Selon le bilan épidémiologique quotidien dévoilé mardi, le Royaume a recensé 2.249,3 cas par 100.000 habitants. Soit quatre fois plus que le seuil indiqué par le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies outre-Atlantique. Pour les Américains, une telle décision n’est pas sans conséquence.«En raison de la situation actuelle au Maroc, même les voyageurs entièrement vaccinés peuvent être à risque et contracter ou propager des variantes de Covid-19 », précise le CDC sur son site web. En conséquence, il recommande aux citoyens américains d’éviter de traverser l’Atlantique jusqu’au Maroc. Dans le cas où le déplacement est obligatoire, la personne “doit d’abord être complètement vaccinée”, prévient le centre, dans la lignée des autorités sanitaires marocaines qui imposent aux voyageurs en provenance des U.S.A, classés parmi la liste des pays A, un pass vaccinal ou un test PCR de moins de 72h à l’embarquement. Dans l’autre sens, cette décision impose pour toutes les personnes vaccinées (Comirnaty et Pfizer-BioNTech, Moderna et Janssen, AstraZeneca, Sinopharm et Sinovac) en provenance du Maroc, citoyens américains compris, un résultat de test PCR Covid-19 négatif de moins de 72h avant l’embarquement, ou bien un document de rémission de Covid-19 datant des 3 derniers mois. Si vous n’avez pas encore tendu le bras et n'êtes pas encore vacciné, le CDC recommande d’abord un test 3 jours avant le voyage. Ensuite, un test obligatoire avant même de poser le pied hors de l’aéroport. Et enfin, un test 3 à 5 jours après l'arrivée sur le territoire américain. Et comme si cela ne suffisait pas, un auto-confinement de 7 jours après un voyage avec un test négatif ou 10 jours sans test sont également préconisés.