Les Emirats Arabes Unis ouvrent un Consulat général à Laâyoune

Les Emirats Arabes Unis ont ouvert, mercredi, un Consulat général à Laâyoune, la 9ème représentation diplomatique inaugurée dans la capitale du Sahara marocain en moins d'un an. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et d'Anouar Karkach,ministre des Affaires étrangères des Emirats Arabes Unis, ainsi que des représentants des autorités locales, des élus et des chioukhs des tribus sahraouies. Les Emirats Arabes Unis ont ainsi emboîté le pas à l'Union des Comores, au Gabon, à la République Centrafricaine, à Sao Tomé-et-Principe, au Burundi, à la Côte d'Ivoire, à l'Eswatini et à la Zambie. Commentant cet évènement, Hamdi Ould Errachid, président de la commune de Laâyoune, a déclaré à la chaîne émiratie Dubai TV, que pareille décision n’est pas étonnante de la part d'un pays frère qui a été le premier à avoir pris part à la Marche Verte. « Cela doit inspirer tous les pays arabes, y compris l’Algérie que j’invite particulièrement, et les inciter à ouvrir des consulats à Laâyoune », a-t-il souligné. Pour sa part, l'ambassadeur du Maroc en Afrique du Sud, Youssef Amrani, a déclaré dans une interview exclusive accordée mardi à MGH Partners que l'ouverture de Consulats généraux de pays frères et amis africains à Laâyoune et Dakhla relève d’une démarche souveraine exprimant dans son essence un soutien fort, explicite etsans équivoque à la marocanité du Sahara. «Aujourd’hui, via le soutien grandissant de la communauté internationale, le Maroc ne fait que confirmer une fois de plus la légitimité qui lui revient de droit à travers la clarté et la justesse des positions majoritairement résonantes au cœur du concert des nations», a-t-il ajouté. Interrogé sur ce ballet diplomatique marocoafricain, le diplomate a relevé qu’il est de notoriété que l’histoire, le droit et la volonté du peuple se sont toujours cramponnés à cette marocanité qui ne saurait être assujettie à un quelconque marchandage. Le Maroc jouit d’une grande crédibilité et occupe une place privilégiée sur l’échiquier diplomatique du continent et au-delà, fait-il constater. «Il est par conséquent naturel que nos partenaires entendent engager des relations autrement plus fortes et substantielles avec le Royaume dans le cadre d’une coopération féconde et mutuellement avantageuse», a-t-il noté. Et d’ajouter que le Maroc a une expérience, une expertise, une vision et un volontarisme qui lui confèrent une attractivité certaine d’autant plus que l’ouverture etle dialogue ont toujours été les constantes d’une diplomatie marocaine orientée sur l’autre, le frère, l’ami, le proche. «N’en déplaise à certaines parties, largement minoritaires qui s’obstinent par idéologie ou intérêts politiciens à remettre en question l’intégrité territoriale du Royaume, le Maroc est conforté dans son approche par un consensus international éminemment favorable à sa cause et par continuité au processus politique engagé sous l’égide exclusive du Conseil de sécurité des Nations unies», a-t-il conclu.