Les Aït Lahcen organisent leur Moussem à Amgala

Les membres de la fraction Aït Yahyade de la tribu Aït Lahcen ont organisé la première édition du Moussem de la Zawia Hamid Ould Housseine dans la zone de Tinighordh dans la commune rurale d’Amgala à l’est de Smara, à quelques encablures du Mur marocain de protection. Le choix de la date n’est pas fortuit, selon l’un des descendants du saint homme que Libé a rencontré et qui précise: « Notre aïeul a été enterré ici en 1756, au retour d’un voyage d’étude qui l’avait conduit en Mauritanie. Ses descendants et les membres de sa tribu sont souvent venus se recueillir sur sa tombe mais jamais en si grand nombre », Et d’ajouter : « Si nous avons réuni plus de 1.200 convives appartenant à toutes les tribus sahraouies, dans cette zone, c’est pour dire au Polisario et ses séides algériens que cette terre a toujours été la nôtre comme le prouve la présence de ce tombeau où est inhumé notre aïeul, depuis 1756, bien avant les invasions coloniales espagnole et française et bien avant l’existence de l’Algérie et pour leur signifier que leur provocation à Mahbes ou à Guergarat ne nous ébranle pas. Homme de justice, le saint homme, qui exerçait la fonction de cadi était connu pour sa droiture et son sens de dialogue et de compromis. Il avait réussi à résoudre les conflits entre les plaignants par ses méthodes de grand orateur”.