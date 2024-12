Le tourisme marocain pulvérise ses records avec 15,9 millions de touristes à fin novembre

Le Maroc, dans un moment historique pour le tourisme marocain, a enregistré 15,9 millions d'arrivées de touristes durant les onze premiers mois de l'année 2024, représentant une croissance de 20%, soit 2,6 millions de visiteurs supplémentaires par rapport à la même période en 2023, indique le ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie Sociale et Solidaire.



Cette hausse est portée par une forte augmentation des touristes étrangers, qui ont augmenté de 23%, soit 1,5 million de visiteurs supplémentaires, ainsi qu'une croissance robuste de 17% des Marocains Résidant à l'Étranger (MRE), contribuant à 1,1 million d'arrivées supplémentaires, précise le ministère dans un communiqué.



Pour le mois de novembre uniquement, le Royaume a accueilli près de 1,3 millions de touristes, affichant une croissance exceptionnelle de 31%, fait savoir la même source.



Citée dans le communiqué, la ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie Sociale et Solidaire, Fatim-Zahra Ammor, a déclaré : "Nous vivons une étape inédite dans l'histoire dynamique du tourisme du Maroc".



Ces chiffres sans précédent sont la preuve de l'impact de notre feuille de route et représentent une avancée majeure vers notre objectif de positionner le Maroc parmi les 15 plus grandes destinations touristiques mondiales, a-t-elle ajouté.