Le string en guise de masque

Un passager d'un vol United Airlines qui portait un string rouge sur le visage en guise de masque a été contraint de débarquer avant le décollage à l'aéroport de Fort Lauderdale, en Floride, ont rapporté jeudi des médias locaux.



L'homme de 38 ans a expliqué à la chaîne locale NBC2 avoir ainsi voulu démontrer l'"absurdité" de la règle obligeant à porter un masque pour se protéger contre le Covid-19 à bord des avions tout en autorisant les passagers à les retirer pour boire et manger.



Une vidéo de l'incident survenu mercredi, filmée par un autre passager, montre l'équipage l'informer qu'il ne pourra pas rester à bord de l'appareil s'il conserve son string sur le visage. Après discussion, l'homme finit par quitter son siège, résigné.



Lors de son entretien à NBC2, il s'est ensuite comparé à l'Afro-Américaine Rosa Parks, icône de la lutte pour les droits civiques aux Etats-Unis qui a refusé en 1955 de céder son siège à un homme blanc dans un bus, remettant en cause les lois discriminatoires en vigueur à l'époque.



"Dans ce pays, chaque changement a été provoqué par des gens ordinaires", a-t-il expliqué avec sérieux. "Rosa Parks n'était pas célèbre. Elle a changé le cours de l'histoire."



"Le client ne respectait clairement pas l'obligation fédérale de porter un masque et nous sommes reconnaissants à notre équipage de s'être occupé du problème au sol avant le décollage, évitant une quelconque interruption potentielle dans les airs", a réagi United Airlines dans un communiqué transmis à la presse locale.