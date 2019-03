Le sélectionneur argentin divulgue la liste des joueurs convoqués pour le match amical contre le Maroc

Le sélectionneur argentin, Lionel Scaloni, a annoncé jeudi la liste de ses joueurs convoqués pour le match amical contre le Maroc, avec le retour de la star du FC Barcelone Leo Messi, qui n'a pas joué avec l'Albiceleste depuis le Mondial de Russie, a indiqué la Fédération argentine de football (AFA) sur son site Internet.

Le quintuple ballon d'or Lionel Messi, qui est à son meilleur niveau avec le Barça, fera son retour dans 15 jours en équipe d'Argentine dans le cadre de la préparation de la Copa America qui se disputera en juin prochain au Brésil.

L'Albiceleste jouera deux matches amicaux, le premier contre le Venezuela (22 mars à Madrid) avant de traverser le Détroit pour affronter les Lions de l’Atlas le 26 à Tanger.

La dernière sélection de Messi remontait au huitième de finale du Mondial 2018 en Russie, un match perdu contre la France (4-3), et à l'issue duquel Messi s'était mis en retrait de l'équipe nationale, en accord avec le sélectionneur Lionel Scaloni, nommé après le renvoi de Jorge Sampaoli, remercié après la campagne russe.

"Pour tous, le Mondial a été une grande déception, pour lui encore plus. La décision était qu'il ne vienne pas. Et puis, à partir des matches amicaux qu'il nous a vu jouer, ça lui a plu, et il veut essayer une nouvelle fois, et pour nous il est le bienvenu", a déclaré Scaloni lors d'une conférence de presse au centre d'entraînement de la sélection à Ezeiza, près de Buenos Aires.

Toutefois, Scaloni a fait remarquer que "Messi préfère venir que prendre du repos", malgré le calendrier surchargé de son club en cette fin de saison, affirmant que "Leo est convoqué, et ensuite nous verrons s'il joue un match ou deux, ou aucun. Je ne sais pas. Cette décision, je la prendrai moi".

Liste des joueurs convoqués:

Gardiens: Agustín Marchesín (America Mexico, MEX), Juan Musso (Udinense, ITA), Franco Armani (River Plate), Esteban Andrada (Boca Juniors).

Défenseurs: German Pezzela (Fiorentina, ITA), Gabriel Mercado (FC Séville, ESP), Juan Foyth (Tottemham, ENG), Nicolás Otamendi (Manchester City, ENG), Walter Kannemann (Gremio Porto Alegre, BRA), Nicolás Tagliafico (Ajax Amsterdam, PBS), Marcos Acuña (Sporting Lisbone, POR), Gonzalo Montiel (River Plate), Renzo Saravia (Racing Club), Lisandro Martínez (Defensa y Justicia).

Milieux: Leandro Paredes, Angel Di Maria (PSG, FRA), Guido Rodríguez (America Mexico, MEX), Giovani Lo Celso (Real Betis, ESP), Manuel Lanzini (West Ham, ENG), Roberto Pereyra (Wattford, ENG), Matías Zaracho (Racing Club), Iván Marcone (Boca Juniors), Domingo Blanco (Defensa y Justicia), Rodrigo De Paul (Udinese, ITA).

Attaquants: Lionel Messi (Barcelone, ESP), Gonzalo Martínez (Atlanta United, USA), Paulo Dybala (Juventus, ITA), Angel Correa (Atletico de Madrid, ESP), Lautaro Martínez (Inter Milan, ITA), Darío Benedetto (Boca Juniors) et Matias Suarez (River Plate).